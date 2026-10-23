Thiếu niên 17 tuổi có nồng độ cồn, vượt đèn đỏ và bỏ chạy khi gặp CSGT

Ngày 23/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lúc 17h03 ngày 21/10, tại đường Bách Lẫm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện một xe mô tô mang biển kiểm soát 26AB-448.83 chở hai người đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Trước tình huống này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn và dừng phương tiện để xử lý.

2 thiếu niên vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là L.V.L. (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Sơn La). Người này bị phát hiện có 8 hành vi vi phạm, gồm: không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn; không có chứng nhận đăng ký xe và điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, tổng mức phạt dự kiến đối với các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện là 17 triệu đồng. Tuy nhiên, do L.V.L. thuộc nhóm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức phạt tiền thực tế sẽ được áp dụng theo quy định đối với người chưa thành niên.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh trách nhiệm của chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Mức phạt dự kiến đối với chủ phương tiện là 9 triệu đồng.

Tổng mức phạt dự kiến đối với người điều khiển và chủ phương tiện có thể là 17,75 triệu đồng. Việc xử phạt chính thức sẽ căn cứ vào kết quả xác minh, hồ sơ vụ việc và quyết định của người có thẩm quyền.