Thiếu niên 16 tuổi xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 3 trẻ em thiệt mạng

Theo cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13h ngày 15/10 (giờ địa phương) tại Trường Tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon, phía Tây Bắc Mỹ.

Lực lượng cảnh sát có mặt ít phút sau đó phát hiện nghi phạm đã bị bắn chết, nhiều khả năng bởi một người dân có mặt tại hiện trường. Nghi phạm là cư dân 16 tuổi tại thành phố Bend.

Cảnh sát trưởng Mike Krantz xác nhận ngoài nghi phạm, 4 người đã thiệt mạng gồm 3 trẻ em ở độ tuổi 5-11 và 1 giáo viên. "Một người dân địa phương đã nhìn thấy tay súng đi vào trong trường, đuổi theo và bắn hạ nghi phạm", ông Krantz cho hay.

Trường Tiểu học Silver Rail được đặt trong tình trạng phong tỏa. Sở Cảnh sát Bend cũng thiết lập một điểm tập trung để học sinh đoàn tụ với gia đình

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết các đặc vụ đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ điều tra vụ việc.

Sở Giáo dục bang Oregon cho biết tính đến năm 2025, trường Silver Rail có 459 học sinh theo học từ bậc mẫu giáo đến lớp 5.