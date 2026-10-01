Thiếu niên 16 tuổi tử vong, 5 người bị khởi tố sau màn lạng lách trên quốc lộ

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Bình.

Trước đó, khoảng 2h-4h ngày 26/5, Nguyễn Đặng V.A. (SN 2010), Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009), Hà Thế Vũ (SN 2010), Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009), Lê Ngọc Gia Huy (SN 2010, cùng trú xã Cẩm Bình); Trần Đình Minh (SN 2008, trú phường Trần Phú); Trần Công Mạnh (SN 2009, trú xã Cẩm Xuyên) điều khiển 3 xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, liên tục vượt nhau, lạng lách, rú ga, gây mất trật tự công cộng.

Khi đến khu vực Km516, Nguyễn Đặng V.A. bị mất lái, lao xe vào dải phân cách giữa đường. Vụ tai nạn khiến V.A. tử vong tại chỗ; Trần Công Mạnh bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.