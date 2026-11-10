Thiếu niên 15 tuổi mất tích 4 ngày, tình trạng khi được tìm thấy ra sao?

Sau 4 ngày mất liên lạc, cháu Nông Đức Hà (15 tuổi), trú tại xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã được tìm thấy an toàn, mang lại niềm vui và sự nhẹ nhõm cho gia đình.

Cháu Nông Đức Hà. Ảnh: CA. ↵

Theo thông tin từ Công an xã Văn Bàn, ngay sau khi tiếp nhận và đăng tải thông tin tìm kiếm cháu Nông Đức Hà, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm. Quá trình này có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lực lượng Công an tại Hà Nội, cùng sự hỗ trợ tích cực từ gia đình và cộng đồng.

Đến 21h ngày 9/11, cháu Hà đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Việc tìm thấy cháu sau nhiều ngày mất liên lạc giúp gia đình trút bỏ nỗi lo lắng, thấp thỏm chờ đợi. Đây cũng là kết quả từ sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và phối hợp kịp thời của các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Công an xã Văn Bàn gửi lời cảm ơn đến các đơn vị phối hợp, gia đình và cộng đồng đã quan tâm, chia sẻ thông tin, chung tay hỗ trợ tìm kiếm cháu Hà, góp phần đưa cháu trở về an toàn.