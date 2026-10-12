Thiếu niên 15 tuổi bị gấu dữ tấn công: Hiện trường có gì?

Vụ việc xảy ra khi cậu bé cùng một thanh niên 24 tuổi vào rừng để kiểm tra đàn ong của gia đình.

Theo giới chức địa phương, khi chạm trán gấu, cậu bé đã cố gắng trèo lên cây để trốn thoát nhưng bị con vật xô ngã và kéo xuống đất. Con gấu hung hãn tiếp tục cào cấu, gây ra nhiều vết cắn và thương tích nghiêm trọng trên cơ thể cũng như vùng đầu của nạn nhân.

Trong lúc đang tấn công, con gấu đã cắn trúng chiếc điện thoại trong túi quần của cậu bé. Thiết bị này bị hỏng, phát nổ và bốc cháy ngay trước mặt con vật khiến nó hoảng sợ bỏ chạy.

Nhân chứng đi cùng kể lại: "Nghe thấy tiếng hét, tôi quay đầu lại và thấy con gấu đang kéo cậu bé xuống khỏi cây nên tôi đã thả chó ra để ứng cứu". Người này cũng xác nhận pin điện thoại dường như đã phát nổ khi con gấu ngoạm trúng.

Sau vụ tấn công, nạn nhân giấu tên bị thương rất nặng do gấu cắn xé, đồng thời bị bỏng nhiệt do điện thoại bốc cháy. Cậu bé đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ để điều trị các tổn thương nghiêm trọng ở vùng ngực, bụng và não.

Theo cơ quan chức năng, người thanh niên đi cùng may mắn không gặp thương tích nào.