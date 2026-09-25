Thiếu nhi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vui 'Đêm hội Trăng rằm'

Đại diện Ban Tổ chức trao khen thưởng cho các thanh, thiếu nhi có thành tích trong học tập, rèn luyện năm học 2025 - 2026.

Trong không khí vui tươi, các em thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đón Tết Trung thu, nghe Thư chúc Tết Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi thiếu niên, nhi đồng. Tại đêm hội, các em được thưởng thức màn múa lân, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia các trò chơi và phá cỗ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao khen thưởng cho gần 50 thanh, thiếu nhi có thành tích trong học tập, rèn luyện năm học 2025 - 2026, với tổng số tiền gần 21 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Khuyến học Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tiết mục múa lân mang đến không khí vui tươi, rộn ràng cho chương trình “Đêm hội Trăng rằm”.

Chương trình tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có thêm trải nghiệm và niềm vui trong dịp Tết Trung thu; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cơ quan đối với con em cán bộ, công chức, người lao động, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.