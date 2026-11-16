Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng cùng sân chơi tài năng Anh ngữ

Xuất phát từ thực tế địa bàn xã biên giới A Vương (TP Đà Nẵng) một bộ phận người dân chưa biết đọc, biết viết tiếng Việt vẫn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ, từ ngày 12-11, Công an xã A Vương (TP Đà Nẵng) tổ chức khai giảng lớp thứ hai hướng dẫn đọc, viết tiếng Việt cho 45 học viên là người đồng bào Cơ Tu tại thôn Agiốc. Hoạt động tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất" của lực lượng CAND, nhất là tiêu chí "Gần dân nhất".