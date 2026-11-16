Thiếu nhi Thủ đô tỏa sáng cùng sân chơi tài năng Anh ngữ
Không chỉ dừng lại ở những bài học từ vựng hay ngữ pháp trên lớp, tiếng Anh đang trở thành cánh cửa để các bạn nhỏ khám phá thế giới, thể hiện bản thân và nuôi dưỡng những tài năng riêng. Tại sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam” với chủ đề “Around The World - Khám phá thế giới”, hàng trăm học sinh Thủ đô đã có cơ hội bước lên sân khấu, tự tin thể hiện khả năng ngoại ngữ qua những phần thi đầy màu sắc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thieu-nhi-thu-do-toa-sang-cung-san-choi-tai-nang-anh-ngu-246261115213235656.htm