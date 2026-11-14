Thiếu nhi Quảng Ngãi kể chuyện quê hương bằng hội họa

Thí sinh chăm chút từng chi tiết để hoàn thiện bức tranh của mình

Sáng 14.11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành), Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 được tổ chức thi tại điểm số 2, thu hút đông đảo học sinh mầm non, tiểu học, THCS khu vực phía Đông tỉnh và các trung tâm dành cho thiếu nhi tham gia.

Những bức tranh mang góc nhìn hồn nhiên của trẻ thơ

Giải thưởng năm nay được tổ chức tại hai điểm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ở các khu vực tham gia. Trước đó, điểm thi số 1 đã diễn ra ngày 7.11 tại Nhà Văn hóa - Thể thao xã Bờ Y, dành cho học sinh khu vực phía Tây tỉnh.

Em Đinh Thị Mai Quỳnh, học sinh xã Ba Động, lựa chọn hình ảnh thổ cẩm Làng Teng làm đề tài sáng tác

Tại điểm thi số 2, các thí sinh hào hứng thể hiện năng khiếu hội họa, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo qua những bức tranh mang góc nhìn hồn nhiên, sinh động về cuộc sống, con người và quê hương.

Em Đinh Thị Mai Quỳnh, học sinh xã Ba Động, chia sẻ, em lựa chọn hình ảnh thổ cẩm Làng Teng làm cảm hứng sáng tác. Bức tranh tái hiện những hoa văn truyền thống đặc sắc, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của em đối với bản sắc văn hóa quê hương.

Các thí sinh được tự do thể hiện trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo qua nhiều đề tài gần gũi

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tác phẩm dự thi có chất lượng khá tốt, chất liệu thể hiện phong phú, đa dạng, cho thấy sự đầu tư và khả năng sáng tạo của các em.

Đây là sân chơi bổ ích, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê mỹ thuật và tình yêu quê hương trong thiếu nhi

Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi là sân chơi nghệ thuật bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật, khuyến khích thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao hiểu biết và tình yêu đối với vẻ đẹp vùng đất, con người Quảng Ngãi.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 5.12.2026.