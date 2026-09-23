Thiếu nhi phường Tây Tựu náo nức vui hội trăng rằm

Các em thiếu nhi háo hức thưởng thức nghệ thuật múa rối nước và trực tiếp trải nghiệm điều khiển các con rối nước. Ảnh: TT

Từ chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống đến đêm hội trăng rằm, từ sân trụ sở phường đến từng tổ dân phố, các em được vui chơi, khám phá, thể hiện sự sáng tạo và cùng nhau đón một mùa Trung thu nhiều sắc màu.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của thiếu nhi là chương trình “Em làm nghệ nhân múa rối”. Lần đầu được trực tiếp khám phá nghệ thuật múa rối nước, các em không chỉ thưởng thức những tiết mục biểu diễn mà còn được giao lưu với các nghệ sĩ, tìm hiểu về những con rối và cách tạo nên một tiết mục múa rối.

Với trẻ nhỏ, việc được tận mắt quan sát, tương tác và thử sức với một loại hình nghệ thuật dân gian khiến những câu chuyện về văn hóa truyền thống trở nên gần gũi hơn. Những con rối nhỏ bé chuyển động trên mặt nước, cùng cách kể chuyện sinh động đã mang đến cho các em một trải nghiệm khác với những giờ vui chơi thông thường.

Các em được hướng dẫn làm đền ông sao và giao lưu với các nghệ sĩ xiếc. Ảnh: TT

Tại chương trình “Vui hội trăng rằm 2026”, không gian Trung thu tiếp tục được mở rộng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và vui chơi. Các em được hòa mình vào tiếng trống múa lân, múa rồng, theo dõi các tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và thưởng thức những màn biểu diễn xiếc.

Không khí Trung thu còn được tạo nên từ những hoạt động tưởng như rất quen thuộc nhưng luôn có sức hấp dẫn với trẻ nhỏ. Các em cùng gia đình, thầy cô và các tổ dân phố chuẩn bị mâm cỗ tạo hình sinh động, nhiều màu sắc, trang trí đèn Trung thu.

Cùng với phần thi trưng bày mâm cỗ Trung thu, cuộc thi rước đèn cũng tạo nên điểm nhấn trong đêm hội. 7 đội đến từ các tổ dân phố phối hợp với các trường học trên địa bàn mang đến những mô hình đèn được chuẩn bị công phu. Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc như ngôi sao, cá chép, hoa sen, nhiều mô hình còn thể hiện hình ảnh quê hương Tây Tựu, gửi gắm những thông điệp gần gũi với trẻ em.

Các hoạt động không chỉ dừng ở một đêm hội tập trung. 14 tổ dân phố trên địa bàn phường đều tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ sở, với hình thức phù hợp với điều kiện từng khu dân cư. Trẻ em được vui chơi ngay tại nơi sinh sống, cùng bạn bè, gia đình và cộng đồng tạo nên không khí Trung thu gần gũi, ấm áp.

Hấp dẫn phần thi bày mâm cỗ Trung thu. Ảnh: TT

Sự tham gia của các trường học, tổ dân phố, đoàn thể và phụ huynh cũng tạo nên nét riêng cho các hoạt động năm nay. Trong khuôn khổ các hoạt động, phường Tây Tựu trao 20 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. Những phần quà là sự động viên, chia sẻ, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với trẻ em, để các em đều có một mùa Trung thu vui tươi.