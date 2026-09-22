Thiếu nhi phường Cầu Giấy hòa mình vào không gian Trung thu rực rỡ

Không gian đêm hội được trang hoàng lộng lẫy với hệ thống màn hình LED hiện đại, dàn âm thanh, ánh sáng rực rỡ cùng cờ hoa, lồng đèn ngập tràn sắc màu Trung thu truyền thống.

Để đêm hội diễn ra trọn vẹn và an toàn, công tác tổ chức, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng chức năng phường triển khai chu đáo, tạo sự an tâm, phấn khởi cho người dân khi đưa con em đến trẩy hội.

Toàn cảnh sân khấu “Đêm hội Trăng rằm” do phường Cầu Giấy tổ chức, thu hút đông đảo các em thiếu nhi và nhân dân theo dõi vào tối 21/9.

Một trong những điểm nhấn đặc sắc và thu hút sự cổ vũ sôi nổi chính là hội thi bày mâm cỗ Trung thu. Dưới bàn tay khéo léo của các tổ dân phố, những sản vật đặc trưng của mùa thu như bưởi, chuối tiêu, thị thơm, hồng đỏ kết hợp hài hòa cùng bánh nướng, bánh dẻo truyền thống đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt.

Nhiều mâm cỗ gây ấn tượng với hình ảnh linh vật cắt tỉa tỉ mỉ, gửi gắm trọn vẹn thông điệp về sự ấm no, hạnh phúc và những ước vọng tốt đẹp nhất dành cho thế hệ mầm non.

Đây không chỉ là dịp để người dân thể hiện sự tài hoa, sáng tạo mà còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm trong từng khu dân cư.

Đêm hội thực sự bước vào cao trào với các phần trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc. Bên cạnh những tiết mục múa hát thiếu nhi trong sáng, đáng yêu, khán giả nhí đã được chiêu đãi những màn ảo thuật kỳ biến và các tiết mục xiếc vui nhộn từ những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Những pha tung hứng khéo léo, màn trình diễn bong bóng xà phòng huyền ảo bay lơ lửng trên sân khấu cùng những pha tương tác hài hước đã mang lại những tràng cười giòn giã. Ánh mắt hào hứng, tiếng reo hò và những tràng pháo tay không dứt của các em nhỏ chính là hình ảnh đẹp nhất, khẳng định sức lan tỏa của ngày hội.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang lại tiếng cười và niềm vui trọn vẹn cho các khán giả nhí.

“Đêm hội Trăng rằm” là hoạt động thiết thực được Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể phường Cầu Giấy duy trì thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đêm hội khép lại trong niềm vui hân hoan, để lại những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ và góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu dân tộc giữa nhịp sống đô thị hiện đại.