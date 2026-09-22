Thiếu nhi Lâm Đồng thi vẽ tranh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Với chủ đề “Thiếu nhi Lâm Đồng - vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” và “Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt”, hội thi góp phần giáo dục thiếu nhi về truyền thống, lịch sử, văn hóa và những giá trị tốt đẹp của quê hương Lâm Đồng. Đồng thời, hội thi khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên của thiếu nhi trong quá trình xây dựng quê hương, đất nước.

Hội thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2025 (Ảnh tư liệu)

Hội thi khuyến khích các em thể hiện những suy nghĩ, ước mơ và góc nhìn của thiếu nhi về một Lâm Đồng năng động, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống nhưng cũng mạnh mẽ trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương và hội nhập trong thời đại mới.

Thông qua hội thi sẽ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng, đặc biệt là vẻ đẹp của hoa, cảnh quan và không gian văn hóa Đà Lạt; góp phần hưởng ứng và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt. Qua đó nâng cao nhận thức của thiếu nhi về trách nhiệm gìn giữ và quảng bá hình ảnh quê hương.

Các thí sinh nhí tại Hội thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng 2025(Ảnh tư liệu)

Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích và bồi dưỡng những thiếu nhi có năng khiếu mỹ thuật, tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Hội thi được tổ chức thành 2 vòng: vòng sơ loại (trực tuyến) từ ngày 15/9/2026 - 11/10/2026. Thời gian nhận bài thi: đến hết 17 giờ ngày 5/10/2026 (theo dấu bưu điện). Vòng chung kết (trực tiếp): dự kiến ngày 18/10/2026, thời gian thi vẽ tranh: từ 8 giờ - 11 giờ (180 phút).

Hội thi tổ chức 2 vòng: sơ loại (trực tuyến) và vòng chung kết sẽ thi trực tiếp

Thành phần tham gia dự thi là những học sinh có độ tuổi từ 7 - 14 (từ lớp 2 đến lớp 9) đang theo học tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Học sinh lớp năng khiếu, đội viên các đội chuyên đang sinh hoạt và học tập tại 3 cơ sở của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Mỗi thí sinh có thể tham gia tối đa 4 tác phẩm dự thi.