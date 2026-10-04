Thiếu nhi Đồng Nai - Nhật Bản cùng lan tỏa thông điệp sống xanh qua tranh vẽ

Với chủ đề “Môi trường sống xanh”, hội thi vẽ tranh đã thu hút 200 em thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham gia. Trong đó, có 95 em khối tiểu học, 80 em khối THCS và 25 em là con em người Nhật Bản đang sinh sống, học tập tại thành phố Đồng Nai.

Các em thiếu nhi tham gia vẽ tranh sau lễ khai mạc. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thi, bằng niềm đam mê, kỹ năng hội họa, hiểu biết về đất nước Việt Nam, Nhật Bản và khả năng sáng tạo, các em thiếu nhi đã vẽ nhiều tác phẩm sinh động thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản; đề xuất các giải pháp để có môi trường sống xanh, như: sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển giao thông xanh, hạn chế rác thải, xây dựng không gian sống xanh và hình thành lối sống xanh thân thiện với môi trường… Qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh trong cộng đồng.

Đại biểu chụp hình với các em thiếu nhi người Nhật Bản và sản phẩm tranh sau khi hoàn thành. Ảnh: ĐVCC

Hội thi không chỉ đem lại cho các em thiếu nhi sân chơi bổ ích, thể hiện niềm đam mê hội họa mà còn góp phần giáo dục cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố, thiếu nhi là con em người Nhật Bản đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đồng Nai về mối quan hệ hữu nghị, tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân 2 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời, tạo cơ hội để các em thiếu nhi tìm hiểu về đất nước, con người, truyền thống văn hóa của 2 quốc gia. Qua đó, góp phần vun đắp và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Đồng Nai - Nhật Bản nói riêng.

Lễ trao giải hội thi vẽ tranh dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tới.