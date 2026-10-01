Thiếu nhi cả nước có cơ hội tự ứng cử đại biểu 'Quốc hội trẻ em' lần thứ III

Hội đồng Đội Trung ương đã mở đăng ký tự ứng cử đại biểu trẻ em tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026. Hoạt động năm nay có chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, hướng tới việc tạo không gian để thiếu nhi bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình.

Ai có thể tự ứng cử?

Đối tượng tự ứng cử là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, tương ứng học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027.

Ứng viên cần có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sức khỏe bảo đảm. Bên cạnh đó, các em cần có khả năng lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của trẻ em tại địa phương, trường, lớp và nhận được sự tín nhiệm của các bạn.

"Chủ tịch” phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024. (Ảnh: TPO)

Các ứng viên có thể là thành viên Hội đồng trẻ em các cấp hoặc những thiếu nhi tiêu biểu, gương mẫu, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia công tác Đội, hoạt động xã hội và các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Đặc biệt, Ban Tổ chức yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, đồng thời có kỹ năng giao tiếp và trình bày ý kiến.

Tự ứng cử bằng video, 10 bạn nhỏ sẽ được lựa chọn

Điểm đáng chú ý của đợt tuyển chọn năm nay là thiếu nhi có thể chủ động tự ứng cử thay vì chỉ tham gia theo hình thức giới thiệu từ địa phương, trường học hoặc tổ chức Đội.

Mỗi ứng viên cần thực hiện một video clip dài tối đa 5 phút, giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình bày kiến thức, quan điểm, vai trò của mình đối với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”.

Video phải được thực hiện ở định dạng MP4, tỷ lệ khung hình 16:9, độ phân giải cao. Khi thực hiện video, ứng viên mặc trang phục Đội viên và đeo khăn quàng đỏ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn qua hai vòng. Vòng đầu tiên, Hội đồng tuyển chọn chấm các video và chọn 30 ứng viên vào vòng phỏng vấn. Tại vòng hai, 30 ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn để lựa chọn 10 đại biểu tiêu biểu trở thành đại biểu chính thức tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

Hồ sơ tự ứng cử được tiếp nhận từ ngày 29/9 đến 23h59 ngày 4/10/2026. Các ứng viên có thể cập nhật thông tin và tải video tự ứng cử thông qua đường dẫn do Ban Tổ chức cung cấp.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/11 tại Hà Nội, với khoảng 320 đại biểu trẻ em. Các phiên thảo luận tổ sẽ tập trung vào ba nội dung gồm bảo đảm môi trường số an toàn, trang bị năng lực số và phát huy giá trị của môi trường số đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Việc mở rộng cơ hội tự ứng cử được kỳ vọng giúp thiếu nhi chủ động hơn trong việc thể hiện tiếng nói, chia sẻ những trải nghiệm thực tế và đóng góp sáng kiến cho các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đây cũng là dịp để các em rèn luyện kỹ năng trình bày, trao đổi và phân tích những vấn đề đang hiện diện trong đời sống học tập, vui chơi và giao tiếp trên môi trường số.