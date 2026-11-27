Hội thi thu hút 8 đội đến từ 8 trường trung học cơ sở đại diện cho 11 cụm thi đua trên địa bàn thành phố. Mỗi đội tham gia 3 phần thi: Giới thiệu đội hình, tuyên truyền giới thiệu sách và thể hiện năng khiếu.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thi.

Với hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, các đội thi giới thiệu những cuốn sách hay viết về truyền thống lịch sử, văn hóa, những nét đặc trưng tiêu biểu của vùng đất, con người Bắc Ninh; các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phát biểu khai mạc ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Bắc Ninh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương luôn được các thế hệ gìn giữ, trao truyền và bồi đắp.

Trong hành trình ấy, sách đóng vai trò như sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, lưu giữ những câu chuyện lịch sử, văn hóa, những giá trị tinh thần và tri thức để trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội thi.

Đọc sách không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, tri thức mà còn là cách để mỗi người hiểu hơn về bản thân, con người, quê hương và thế giới. Mỗi cuốn sách hay mở ra một chân trời mới, giúp các em tiếp cận lịch sử, văn hóa, khoa học, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành những phẩm chất tốt đẹp.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc xây dựng văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng, giúp thiếu nhi hình thành năng lực tư duy, khả năng chọn lọc thông tin, chủ động tiếp nhận tri thức và phát triển toàn diện.

Đội dự thi của Trường Trung học cơ sở Phù Khê (phường Phù Khê) giới thiệu cuốn sách "Tự chỉ trích" của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Hội thi không chỉ hướng tới việc tìm kiếm những phần thi xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa tình yêu sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Thông qua các phần thi kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách, các em có cơ hội thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình, khả năng cảm thụ, đồng thời bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Đội dự thi của Trường Trung học cơ sở Vân Hà số 1 (phường Vân Hà) giới thiệu cuốn sách về di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Ban tổ chức mong muốn các cấp, ngành, nhà trường, thư viện và gia đình tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo dựng môi trường đọc lành mạnh, thân thiện; phát triển hệ thống tủ sách, không gian đọc và tổ chức các hoạt động khuyến đọc thiết thực, giúp thiếu nhi có điều kiện tiếp cận với những cuốn sách hay, từng bước hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng khát vọng học tập, sáng tạo.

Đội dự thi của Trường Trung học cơ sở Hương Sơn (phường Kép) giới thiệu cuốn sách "Thân Nhân Trung - Hiền tài là nguyên khí quốc gia".

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và hành trang tri thức cho thế hệ thiếu nhi thành phố Bắc Ninh trong thời kỳ mới.