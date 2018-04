Thiếu Messi, Barca biết sống sao?

Lionel Messi một lần nữa trở thành đấng cứu thế của Barcelona sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Siêu sao người Argentina tỏa sáng ở những phút cuối, qua đó giúp đội nhà rời sân Sanchez Pizjuan với 1 điểm đầy nhọc nhằn.

Thật khó để tưởng tưởng một Barca sẽ ra sao khi không có Messi, người đã đưa đội bóng xứ Catalan đến vô số danh hiệu lớn nhỏ trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Và ngày hôm qua, khi số 10 không ra sân ngay từ đầu lập tức những trục trặc đã xuất hiện.

Lionel Messi được HLV Valverde cho nghỉ ngơi trên ghế dự bị do anh gặp phải một trấn thương nhẹ trước đó. Thiếu đi đầu tàu của mình, Barcelona đã bị đội chủ nhà thi đấu lấn lướt và việc để thủng lưới 2 bàn vẫn còn là may mắn so với số cơ hội mà Sevilla đã tạo ra. Bị dẫn trước cho đến phút thứ 60, HLV trưởng của Barca không còn cách nào khác phải tung siêu sao của mình vào sân nhằm thay đổi tình hình.

Messi vào sân và Barca lập tức bừng tỉnh.

Sự xuất hiện của tiền đạo người Argentina như một liều dopping kích thích các cầu thủ đội khách thi đấu tốt hơn nhiều so với trước đó. Chỉ trong vòng 30 phút, họ đã lấy lại thể trận và ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút cuối qua đó san hòa tỷ số trận đấu.

Phút 88 của trận đấu, tiền đạo Luis Suarez xuất hiện đúng lúc gỡ được một bàn cho đội khách và chỉ đúng 1 phút sau, Lionel Messi có cú cứa lòng tuyệt hảo từ ngoài vòng cấm gỡ hòa cho đội chủ sân Nou Camp.

Thoát hiểm ở Sevilla, đoàn quân của HLV Valverde tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại ở giải quốc nội mùa giải này lên con số 30.

Highlights Sevilla 2-2 Barcelona: