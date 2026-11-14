Thiếu hụt viện trợ làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở Sudan và Yemen

Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/11, tân Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc, ông Luke Lindberg, cảnh báo tình trạng cắt giảm viện trợ đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực tại Sudan, nơi hàng triệu người đang phải đối mặt với nạn đói do xung đột kéo dài.

Phát biểu sau chuyến thị sát thực địa đầu tiên tại Sudan, ông Lindberg cho biết nhiều gia đình đã phải ly tán vì chiến tranh và đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Ông kêu gọi chấm dứt giao tranh, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo. Ông cũng cho biết WFP đã bố trí nhân sự túc trực tại thực địa và sẵn sàng mở rộng quy mô cứu trợ.

Kể từ khi nội chiến bùng phát năm 2023, Sudan đã rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới, với hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm nghìn người thiệt mạng và nạn đói lan rộng.

Tháng 8 vừa qua, WFP đã hỗ trợ lương thực cho hơn 4 triệu người, trong đó có 880.000 người tại các khu vực có nguy cơ xảy ra nạn đói cao.

Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, cơ quan này buộc phải thu hẹp hoạt động. Hiện WFP chỉ có thể tiếp cận hơn 3 triệu người, đồng nghĩa với việc ước tính có tới 900.000 người dễ bị tổn thương đã bị cắt giảm nguồn hỗ trợ lương thực thiết yếu.

Bên cạnh khó khăn về nguồn lực, tình trạng mất an ninh, các tuyến đường bị phong tỏa và thiệt hại do lũ lụt cũng đang cản trở nghiêm trọng hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ. WFP hiện cần khẩn cấp 520 triệu USD để cung cấp lương thực và hỗ trợ dinh dưỡng cho 5,4 triệu người Sudan từ nay đến tháng 4/2027.

Cùng ngày, Liên đoàn Arab (AL) bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng khủng hoảng y tế ngày càng nghiêm trọng tại tỉnh Taiz, Yemen, do thiếu hụt nhiên liệu, ôxy, thuốc men và vật tư y tế. Tình trạng này đang đe dọa duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu, đặc biệt là hoạt động chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ sinh non.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một tuyên bố, Tổng Thư ký AL Nabil Fahmi cảnh báo việc cản trở vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào Taiz có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo, trực tiếp đe dọa tính mạng trẻ em và bệnh nhân.

Ông nhấn mạnh việc bảo đảm quyền tiếp cận chăm sóc y tế và viện trợ nhân đạo không thể bị trì hoãn vì bất kỳ lý do nào.

Tuyên bố kêu gọi lực lượng Houthi lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển viện trợ và hàng hóa thiết yếu vào Taiz, đồng thời bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Ông Fahmi đồng thời kêu gọi các tổ chức nhân đạo và các bên liên quan khẩn trương hỗ trợ nhiên liệu, ôxy và thuốc men cho các bệnh viện, bảo đảm hoạt động cứu chữa bệnh nhân không bị gián đoạn./.