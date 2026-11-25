Làn sóng đầu tư gia tăng khiến các nhà thầu gặp khó khăn trong tuyển dụng, huy động và duy trì nhân sự, tạo áp lực lên tiến độ, chi phí và chất lượng công trình.

Nhu cầu lao động tăng cao, nguồn cung chưa theo kịp

Theo Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), nhu cầu nhân lực ngành xây dựng năm 2026 ước đạt 4 triệu công nhân, trong bối cảnh vốn đầu tư công khoảng 1 triệu tỷ đồng cùng nguồn vốn tư nhân và FDI. Tuy nhiên, nguồn cung hiện chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu. Riêng tại TP.HCM, Sở Nội vụ ghi nhận hơn 150.000 vị trí tuyển dụng phục vụ các dự án dân dụng, hạ tầng và chỉnh trang đô thị, cho thấy áp lực thiếu hụt nhân lực ngày càng lớn.

Không chỉ thiếu hụt về số lượng, chất lượng nhân lực cũng là thách thức của ngành xây dựng. Theo Cục Thống kê, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2025 chỉ đạt 29,2%. Trong khi đó, yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng thực hành ngày càng cao, các nhà thầu gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự lành nghề.

Nhiều dự án xây dựng đồng loạt triển khai khiến nhu cầu nhân lực tại các công trường gia tăng.

Thiếu hụt nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chi phí thi công. Do các hạng mục liên kết chặt chẽ, thiếu lao động ở một công đoạn có thể kéo chậm các công việc tiếp theo, ảnh hưởng kế hoạch bàn giao. Để khắc phục, nhà thầu phải bổ sung tổ đội, điều chuyển nhân sự hoặc tăng ca, làm gia tăng áp lực điều phối và chi phí.

Tuyển dụng bổ sung chưa thể giải quyết ngay tình trạng thiếu hụt, bởi người lao động cần thời gian thích nghi với quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện thi công. Các vị trí kỹ thuật, quản lý công trường đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn.

Doanh nghiệp xây dựng thay đổi cách tiếp cận bài toán nhân sự

Trước áp lực thiếu hụt nhân lực, các nhà thầu buộc phải chuyển từ tuyển dụng ngắn hạn sang xây dựng đội ngũ có chuyên môn, ổn định và nâng cao năng suất.

Để giải quyết bài toán nhân lực, nhiều tổng thầu chuẩn hóa tuyển dụng dựa trên mô tả công việc và khung năng lực, với tiêu chí cụ thể cho từng vị trí nhằm lựa chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu dự án. Đơn cử như tại Ecoba Việt Nam, một trong những nhà thầu đang triển khai cùng lúc nhiều dự án lớn tại miền Bắc, cách tiếp cận này góp phần giúp quy mô nhân sự tăng 114% vào nửa đầu năm 2026 so với cuối năm 2025 và dự kiến tiếp tục mở rộng vào cuối năm.

Duy trì đội ngũ ổn định cũng đòi hỏi nhà thầu quan tâm đến đời sống người lao động. Bên cạnh thu nhập, hỗ trợ ăn ở và điều kiện sinh hoạt tại công trường góp phần giữ chân lao động, nhất là những người thường xuyên xa nhà. Các hoạt động giao lưu thể thao, chăm lo đời sống tinh thần và tri ân dịp lễ, Tết cũng được chú trọng nhằm tăng cường gắn kết nội bộ.

Theo các chuyên gia nhân sự, cơ hội phát triển nghề nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định sự gắn bó của người lao động. Doanh nghiệp có lộ trình đào tạo bài bản, tạo điều kiện nâng cao tay nghề sẽ có lợi thế trong việc giữ chân nhân lực.

Đề cập về hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp, ông Lưu Đức Hải - Trưởng phòng Phát triển & Kiểm soát Hệ thống cho biết: “Chương trình đào tạo tại doanh nghiệp được thiết kế theo từng vị trí, kết hợp 30% lý thuyết và 70% thực hành, với hướng dẫn trực tiếp trong quá trình áp dụng. Nội dung tập trung vào chuyên môn và năng lực quản lý như kiểm soát rủi ro, điều phối nhà thầu phụ, xử lý tình huống phát sinh”. Thông qua những hoạt động đào tạo này, nhân sự nâng cao năng lực thực tế, đáp ứng yêu cầu công việc và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự tại Ecoba Việt Nam.

Trong bối cảnh nguồn cung lao động chưa đáp ứng nhu cầu, ứng dụng công nghệ và tối ưu quy trình quản lý được xem là giải pháp nâng cao năng suất. Số hóa công tác điều hành giúp nhà thầu khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, giảm phụ thuộc vào số lượng nhân công. Theo doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ có thể rút ngắn thời gian xử lý một số quy trình từ 3–5 lần, cải thiện đáng kể về hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong quản lý và tổ chức thi công giúp các nhà thầu tối ưu nguồn lực, nâng cao năng suất lao động

Trong bối cảnh thị trường xây dựng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, giải quyết bài toán nhân lực đòi hỏi các nhà thầu chuyển từ giải pháp tình thế sang chiến lược dài hạn. Kết hợp tuyển dụng bài bản, đào tạo, cải thiện phúc lợi và ứng dụng công nghệ trong quản trị sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, ổn định đội ngũ và đáp ứng nhu cầu phát triển.

(Nguồn: Ecoba Việt Nam)