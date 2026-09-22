Thiếu hụt kỹ thuật viên máy nông nghiệp tại Hoa Kỳ gây thiệt hại 7 tỷ USD mỗi năm

Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Hiệp hội Nhà phân phối Thiết bị (AED Foundation), ngành thiết bị nông nghiệp và xây dựng Hoa Kỳ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu hụt kỹ thuật viên ngày càng nghiêm trọng

Con số AED Foundation công bố đã tăng mạnh so với một thập kỷ trước. Nghiên cứu tương tự năm 2016 cho thấy thiệt hại hàng năm vào khoảng 2,4 tỷ USD, nghĩa là mức tổn thất do thiếu hụt đã tăng gần 3 lần trong 10 năm. Báo cáo chỉ ra rằng 77% đại lý thiết bị cho biết tình trạng thiếu nhân lực kỹ thuật đang cản trở tăng trưởng kinh doanh, 72% báo cáo chi phí tăng và hiệu quả vận hành giảm, trong khi 80% không thể đáp ứng nhu cầu khách hàng do thiếu kỹ thuật viên đủ trình độ. Các đại lý thiết bị nông nghiệp đối mặt mức thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong tất cả phân khúc, với tỷ lệ vị trí trống kéo dài hơn 90 ngày lên tới 56%.

Khi công nghệ nông nghiệp chính xác lan rộng nhanh chóng tại vùng trồng ngô và đậu tương ở Trung Tây Hoa Kỳ, nhu cầu về kỹ thuật viên dịch vụ tại trang trại đã thay đổi về cấu trúc. Nghiên cứu của Đại học Illinois cho thấy năm 2023 Hoa Kỳ có khoảng 36.830 thợ máy và kỹ thuật viên dịch vụ thiết bị trang trại được tuyển dụng, nhưng các nguồn tin trong ngành đều báo cáo tình trạng khan hiếm kỹ thuật viên đủ trình độ.

Kỹ thuật viên cần lắp đặt cảm biến, hiệu chuẩn bộ điều khiển, khắc phục sự cố mạng truyền thông và cập nhật phần mềm để đảm bảo máy móc ngày càng phức tạp hoạt động tin cậy trong mùa gieo trồng và thu hoạch. Mật độ kỹ thuật viên cao nhất tập trung tại các bang vùng trồng ngô, California và Washington, với khoảng 3 đến 7 kỹ thuật viên cho mỗi 100 trang trại. Hệ quả trực tiếp là thời gian chờ sửa chữa kéo dài, có thể gây tổn thất lớn cho nông dân trong giai đoạn then chốt của vụ gieo trồng hoặc thu hoạch, đồng thời lương kỹ thuật viên tăng làm chi phí hợp đồng dịch vụ của đại lý tăng theo.

Nghiên cứu của Đại học Illinois cho thấy năm 2023 Hoa Kỳ có khoảng 36.830 thợ máy và kỹ thuật viên dịch vụ thiết bị trang trại được tuyển dụng

Để ứng phó, Quỹ AED Foundation đang mở rộng nguồn cung nhân lực thông qua chương trình công nhận cao đẳng và công nhận trường trung học. Hiện đã có 106 cơ sở giáo dục Bắc Mỹ được công nhận, 155 chương trình trung học được chấp thuận, hơn 5.000 kỹ thuật viên được chứng nhận và 8.590 người gia nhập ngành thiết bị. Quỹ đã huy động hơn 10,2 triệu USD để hỗ trợ các chương trình phát triển lực lượng lao động, hoàn thành sớm mục tiêu gây quỹ 10 triệu USD ban đầu.

Ở cấp ngành, các đại lý phổ biến áp dụng chiến lược hợp tác với trường kỹ thuật địa phương, đến trường trung học tuyên truyền nghề nghiệp, chi trả học phí chương trình kỹ thuật diesel hai năm và cung cấp vị trí lương cao sau tốt nghiệp. Một số đại lý thậm chí tuyển kỹ thuật viên từ châu Âu để giảm bớt tình trạng thiếu lao động trong nước.

Quỹ đã huy động hơn 10,2 triệu USD để hỗ trợ các chương trình phát triển lực lượng lao động, hoàn thành sớm mục tiêu gây quỹ 10 triệu USD ban đầu

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những rào cản văn hóa sâu xa. Khoảng ba phần tư đại lý cho rằng định kiến xã hội ưu tiên bằng đại học bốn năm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thiếu hụt nhân tài kỹ thuật. Quỹ AED Foundation nhấn mạnh giải quyết vấn đề này đòi hỏi chiến dịch tuyên truyền phối hợp toàn quốc, định vị lại nghề kỹ thuật viên thiết bị là lựa chọn nghề nghiệp kỹ năng cao, lương cao và công nghệ cao, hướng tới học sinh từ lớp 6 đến lớp 10, phụ huynh và cố vấn học đường. Ngoài ra, 79% kỹ thuật viên đang làm việc cho biết sẽ rời vị trí hiện tại trong điều kiện phù hợp, khiến vấn đề giữ chân nhân lực cấp bách không kém vấn đề tuyển dụng.