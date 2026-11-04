Thiếu hụt kiểm soát viên không lưu làm gia tăng cạnh tranh

Theo dự báo năm 2025 của công ty đào tạo hàng không Canada CAE, thế giới sẽ cần bổ sung khoảng 71.000 kiểm soát viên không lưu vào năm 2034.

Máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu nhân lực xuất phát từ lực lượng lao động ngày càng già hóa, trong khi quá trình đào tạo nhân sự thay thế kéo dài nhiều năm. Australia, Mỹ và Canada là những quốc gia đang gặp khó khăn về nhân lực kiểm soát không lưu, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hàng không. Một số nước phải tuyển dụng nhân sự giàu kinh nghiệm từ nước ngoài để bù đắp thiếu hụt trong nước.

Tại Australia, hàng chục kiểm soát viên không lưu thuộc cơ quan dịch vụ hàng không Airservices Australia đã nghỉ việc hoặc cân nhắc chuyển ra nước ngoài làm việc, nhằm tìm kiếm điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Trong khi đó, Canada đã triển khai kế hoạch tuyển dụng có mục tiêu 8 kiểm soát viên nước ngoài sẵn sàng nhập cư để làm việc tại nước này.

Tình trạng cạnh tranh nhân lực cũng đặt ra nguy cơ chuyển dịch thiếu hụt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nam Phi cho biết đã mất 28 kiểm soát viên không lưu trong vòng 8 tháng, từ năm 2024 đến năm 2025, và đang hạn chế tuyển dụng quá nhiều nhân sự từ một quốc gia nhất định.

Trước thực trạng trên, Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ hàng không dân dụng (CANSO) đang xem xét cơ chế chia sẻ chi phí đào tạo giữa đơn vị đào tạo và đơn vị tuyển dụng. Indonesia cũng dự kiến điều động 5 kiểm soát viên không lưu sang Australia làm việc từ năm 2027 đến năm 2030.

Các quan chức hàng không cho rằng tuyển dụng quốc tế chỉ có thể giải quyết nhu cầu trước mắt. Về lâu dài, các quốc gia cần mở rộng năng lực đào tạo, cải thiện điều kiện làm việc và giữ chân nhân lực nhằm bảo đảm an toàn và tính ổn định của hệ thống hàng không toàn cầu.