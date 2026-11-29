Thiếu hụt bộ nhớ DRAM ngày càng căng thẳng đang buộc nhiều doanh nghiệp điện tử thay đổi cách mua linh kiện. Một số đơn vị, nhất là các hãng quy mô nhỏ, đã lập nhóm chuyên trách gọi là "phòng tác chiến thu mua" và chấp nhận mua từng lô chỉ 5–12 chip. Thông tin này được Tom's Hardware ghi nhận.

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"Phòng tác chiến" thu mua hoạt động ra sao?

Các nhóm này tìm mọi nguồn cung DRAM khả dĩ, từ nhà phân phối truyền thống đến sàn giao dịch trực tuyến như eBay. Nhân sự phải bám sát danh mục hàng hóa, chủ động kết nối nhà môi giới và thuyết phục nhà sản xuất chia sẻ nguồn cung dù chỉ ở mức nhỏ giọt.

Một số công ty được cho là đã liên hệ hàng trăm nhà môi giới và tranh mua cả những lô chỉ gồm 5–12 chiếc. Trong khi đó, hãng điện thoại Fairphone cho biết chi phí bộ nhớ hiện chiếm tới 60% tổng chi phí cấu thành một chiếc smartphone.

Cuộc đua nguồn cung: doanh nghiệp nhỏ đứng sau các ông lớn

Dẫn thông tin từ Wall Street Journal, Apacer, nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ và thiết bị lưu trữ của Đài Loan (Trung Quốc), thậm chí phải vay vốn để giữ tiền mặt dự phòng, sẵn sàng mua chip ngay khi có nguồn cung phù hợp. Chủ tịch Apacer Gibson Chen cho biết: "Cứ có chip xuất hiện là chúng tôi sẽ mua". Ông thừa nhận bối cảnh hiện nay rất bất thường nhưng doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác.

Những tập đoàn lớn như Amazon, Apple và Microsoft có lợi thế tài chính để ký hợp đồng cung ứng dài hạn. Vì vậy, các nhà sản xuất nhỏ chịu bất lợi cả về quy mô đơn hàng lẫn khả năng thanh toán.

Thị trường xám và nguy cơ chip giả

Nhiều đơn vị phải dựa vào nhà môi giới hoặc gom bất kỳ lượng hàng nào có trên thị trường, thậm chí tìm đến thị trường xám. Đây là nơi giao dịch diễn ra ngoài kênh phân phối chính thức, kéo theo giá cao hơn và nguy cơ nhận hàng không đúng cam kết.

Các hãng laptop và smartphone quy mô nhỏ cũng phải thiết kế lại sản phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra để nhận diện chip giả.

Ngay cả những tên tuổi lớn cũng khó giành ưu thế

Theo một nhà quản lý, Elon Musk từng đề nghị Samsung ký hợp đồng cung ứng bộ nhớ dài hạn, kèm bảo đảm tài chính hỗ trợ xây dựng nhà máy chip mới. Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong được cho là phản hồi rằng nhiều đối tác khác cũng đưa ra đề nghị tương tự.

Cùng lúc, CEO OpenAI Sam Altman sang Hàn Quốc gặp lãnh đạo Samsung để tìm thêm nguồn cung RAM cho trung tâm dữ liệu. Điều này cho thấy sức ép ngày càng lớn từ nhóm doanh nghiệp phát triển AI.

Triển vọng nguồn cung: khó khăn có thể kéo dài sau năm 2027

CEO SK hynix Kwak Noh-jung từng cảnh báo năm 2027 có thể là thời điểm ngành bộ nhớ đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trao đổi với Reuters, ông nhận định nhu cầu từ khách hàng có thể tiếp tục vượt năng lực cung ứng của công ty ngay cả sau năm 2030.

Dù các nhà sản xuất lớn đang xây thêm nhà máy, các cơ sở mới phải đến năm 2028 mới đóng góp đáng kể. Với doanh nghiệp nhỏ, dựng "phòng tác chiến" để săn từng lô chip chỉ là giải pháp tình thế.

Khi nguồn cung chưa cải thiện, khả năng duy trì sản xuất có thể phụ thuộc vào việc tìm được nhà môi giới đáng tin cậy hoặc giành được một lô hàng nhỏ trước đối thủ.