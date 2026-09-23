Thiếu hơn 776.000 bản sách giáo khoa, phải giải quyết trước 25/9

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành xu thế tất yếu, tỉnh Lai Châu đã ban hành Đề án “Phát triển và nâng cấp hạ tầng số trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035”. Đề án dự kiến đầu tư khoảng 307.289 triệu đồng, tập trung nâng cấp hạ tầng, thiết bị dạy học số, phòng tin học và kết nối internet; phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ sở giáo dục (CSGD) có hạ tầng mạng ổn định, ít nhất 70% CSGD phổ thông ứng dụng AI, góp phần thu hẹp khoảng cách số và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).