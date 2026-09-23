Thiếu hơn 776.000 bản sách giáo khoa, phải giải quyết trước 25/9
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 trước ngày 25/9. Đến nay, vẫn còn hơn 776.000 bản sách giáo khoa chưa được cung ứng, chiếm khoảng 0,31% nhu cầu; các đơn vị liên quan phải bảo đảm học sinh có đủ sách và báo cáo kết quả, làm rõ trách nhiệm trước ngày 10/10/2026.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thieu-hon-776000-ban-sach-giao-khoa-phai-giai-quyet-truoc-259-post361608.html