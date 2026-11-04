Thiếu hơn 3.600 biên chế, Gia Lai kiến nghị cơ chế đặc thù cho ngành giáo dục

Ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Chiều 4/11, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2023-2026. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến làm Trưởng đoàn giám sát.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Báo cáo của tỉnh Gia Lai với Đoàn giám sát, Gia Lai có 135 xã, phường, trong đó 93 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 29,04%, và có 7 xã biên giới. Hiện nay, mạng lưới trường mầm non và phổ thông công lập được sắp xếp 1.267 xuống còn 701 trường. Cán bộ quản lý giảm từ 2.889 người xuống 2.157 người, tức giảm 25,34%. Tổng chi phí cho giáo dục đào tạo từ 1.249 tỷ đồng năm 2023 tăng lên hơn 3.069 tỷ đồng năm 2026. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố tăng từ 69,5% lên 80,7%. Tỉnh quy hoạch dành 2.618 ha đất cho giáo dục.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Văn Chiến, Trưởng đoàn giám sát tại buổi làm việc.

Hiện tỉnh đã phê duyệt Đề án bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và Đề án giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 tăng từ 22 trường lên 36 trường. Dự án 7 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới khởi công ngày 16/11/2025. Đến cuối tháng 10/2026, dự án đạt khoảng 93,5% khối lượng xây lắp và đã tuyển 6.814/6.818 học sinh.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi tại buổi làm việc với Đoàn giám sát.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, đây là lần đầu các xã biên giới có trường nội trú do UBND xã quản lý. Tỉnh đã điều động phó hiệu trưởng của những trường nội trú tốt về hỗ trợ vận hành ít nhất một năm. Cùng với đó, dự kiến bố trí lực lượng công an, quân đội, biên phòng cùng nhà trường giữ an ninh trường học.

Tháo gỡ khó khăn từ thực tế cơ sở

Tại buổi làm việc, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã có những trao đổi cụ thể về thực tế vướng mắc tại địa phương, đồng thời kiến nghị với Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ có cơ chế đặc thù không cắt giảm cơ học biên chế sự nghiệp giáo dục đối với các tỉnh miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có quy mô học sinh tăng tự nhiên hằng năm.

Xem xét bổ sung cho tỉnh Gia Lai 3.642 chỉ tiêu biên chế. Theo báo cáo của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai, nhu cầu tối thiểu của tỉnh là 44.085 người, biên chế được giao hiện 40.443 người, còn thiếu 3.642 biên chế. Trong số đó có 2.820 giáo viên và 822 nhân viên.

Gia Lai hiện thiếu 3.642 biên chế, trong đó có 2.082 biên chế giáo viên.

Ưu tiên bố trí vốn ngân sách trung ương và các chương trình mục tiêu quốc gia để tỉnh thực hiện các đề án cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giai đoạn 2026 - 2030, nhất là kiên cố hóa phòng học, xây dựng phòng học bộ môn, bổ sung thiết bị tối thiểu, phát triển trường nội trú, bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.

Đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, Gia Lai đánh giá ổn định, vừa sức, thiên về thực hành. Song thực tế cho thấy nhiều điểm cần điều chỉnh. Do vậy, tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, điều chỉnh và hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tính khoa học, thống nhất, phù hợp với thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Hướng dẫn cụ thể về chương trình, thời lượng và chế độ chính sách để triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

Quan tâm bổ sung nguồn vốn để địa phương thực hiện các Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học các cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2026 - 2030; Đề án phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; Dự án nâng cao tiềm lực giáo dục số cho tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2020 và các đề án, dự án, chương trình khác.

Trường nội trú ở xã biên giới thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2026-2027.

Đối với Bộ Nội vụ, tỉnh kiến nghị xem xét, hướng dẫn giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 73 trường hợp (42 hiệu trưởng, 21 phó hiệu trưởng, 10 nhân viên) chịu tác động của sắp xếp.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến, Trưởng đoàn - cho hay, từ báo cáo, trao đổi và ý kiến của tỉnh, Đoàn giám sát đã có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn về thực tiễn giáo dục phổ thông tại địa phương. Đối với những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.