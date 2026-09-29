Thiệu Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thiệu Hóa trao đổi về những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kiểm tra, giám sát.

Điểm nổi bật trong công tác KTGS ở xã Thiệu Hóa chính là cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy đã đổi mới nội dung, phương pháp KTGS theo hướng toàn diện, chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn. Trong đó, chủ động xây dựng chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đạt hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. UBKT Đảng ủy xã cũng tham mưu giúp cấp ủy đảng quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng. Tăng cường việc nắm bắt cơ sở; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; từng bước cải tiến lề lối làm việc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cấp ủy, UBKT Đảng ủy xã và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ xã cũng như các cơ sở trực thuộc thường xuyên được củng cố cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung chương trình công tác kiểm tra của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tập trung vào việc chấp hành các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"... Qua KTGS, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Thiệu Hóa đã tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ KTGS. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức giám sát theo chuyên đề về việc thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại đơn vị... UBKT Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với 8 chi bộ thôn và cơ quan. Nội dung KTGS tập trung vào công tác thu, chi, sử dụng Đảng phí; việc xây dựng và ban hành nghị quyết; việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ; việc thực hiện quy định nêu gương của đảng viên; công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới...

Theo đồng chí Lê Thị Thảo, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian tới, cấp ủy, UBKT Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, cảnh báo, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót từ sớm, từ xa, nhất là đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kịp thời tham mưu khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua KTGS, thanh tra, kiểm toán. Cùng với đó, tăng cường KTGS, theo dõi, nắm tình hình việc tổ chức thực hiện 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót phát sinh; tập trung giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả...