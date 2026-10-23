Thiệu Hóa đưa dịch vụ công đến gần người dân

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” được triển khai thực hiện tại thôn Minh Long, xã Thiệu Hóa.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, trước mỗi đợt tổ chức, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã phối hợp với các thôn thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung hỗ trợ và những giấy tờ người dân cần chuẩn bị. Qua đó, người dân có nhu cầu có thể chủ động đến điểm lưu động hoặc đăng ký để được hỗ trợ. Tại các điểm, cán bộ sẽ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng DVC quốc gia; kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với những thủ tục đủ điều kiện; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính; hướng dẫn tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử. Các điểm triển khai DVC lưu động được lựa chọn thuận tiện cho người dân như nhà văn hóa các thôn, khu phố... Cùng với các điều kiện cần thiết như máy tính, máy in, đường truyền internet, biển hướng dẫn...

Tại thôn Minh Long, sau khi có thông báo về DVC lưu động, ngay từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại nhà văn hóa để chờ đợi đến lượt được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hành chính. Với nhiều người, đây không chỉ là dịp giải quyết các thủ tục cần thiết mà còn là cơ hội tiếp cận những tiện ích của chuyển đổi số ngay tại nơi mình sinh sống.

Ông Nguyễn Bá Huệ, người dân thôn Minh Long cho rằng: “Nếu như trước đây, khi có việc cần, phải trực tiếp đến trụ sở xã, thì nay được cán bộ về tận nhà văn hóa thôn hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục, có gì không hiểu được giải đáp cặn kẽ. Chúng tôi rất phấn khởi, bởi chính quyền ngày càng gần gũi với người dân”.

“Không chỉ dừng ở việc giải quyết một thủ tục cụ thể, người dân còn được “cầm tay chỉ việc”; hướng dẫn các thao tác đăng nhập, xác thực tài khoản, nộp hồ sơ, tra cứu kết quả... Từ đó, người dân có thể chủ động thực hiện nhiều thủ tục khác trong những lần tiếp theo. Đây là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống”, ông Trịnh Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Minh Long, chia sẻ.

Ông Lê Văn Hai, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa, cho biết: Việc đưa “DVC lưu động” về tận thôn là bước đi cụ thể nhằm chuyển từ tư duy hành chính “chờ dân đến” sang “chủ động tìm đến dân”. Mô hình ưu tiên hỗ trợ các trường hợp yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người có công gặp khó khăn trong đi lại hoặc chưa quen sử dụng công nghệ. Việc hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở không chỉ giúp bà con cắt giảm thời gian, chi phí đi lại, mà quan trọng hơn là từng bước xóa bỏ rào cản công nghệ, giúp người dân tự tin làm chủ các tiện ích số.