Nghi thức đón nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ Trịnh Văn Hoan về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên.

Liệt sĩ Trịnh Văn Hoan sinh năm 1951, quê ở xã Thiệu Phú (huyện Thiệu Hoá), nay thuộc xã Thiệu Hóa. Tháng 3/1975 đồng chí đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường biên giới Tây Nam, ngày 27/3/1978, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, người chiến sĩ năm xưa vẫn nằm lại nơi đất khách, để lại niềm thương nhớ và nỗi mong ngóng khôn nguôi trong lòng gia đình, dòng họ. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự phối hợp của chính quyền địa phương, đồng đội và gia đình, nơi an nghỉ của liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định. Hành trình tìm kiếm, xác minh thông tin và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê nhà đã khép lại bằng một nghi thức thiêng liêng, xúc động sau gần 50 năm xa cách.

Các đại biểu, gia đình, dòng họ và Nhân dân địa phương dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh của liệt sĩ Trịnh Văn Hoan.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa thành kính dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Trịnh Văn Hoan.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu, gia đình, dòng họ và Nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Trịnh Văn Hoan. Từng nén hương thơm được thắp lên không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với người đã khuất, mà còn gửi gắm tình cảm, sự biết ơn sâu nặng của quê hương đối với người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đồng đội và Nhân dân đã đồng hành trong quá trình tìm kiếm, xác định nơi an nghỉ, đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và dòng tộc.

Sau gần 50 năm, liệt sĩ Trịnh Văn Hoan đã được trở về với đất mẹ.

Lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ Trịnh Văn Hoan là nghĩa cử thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đây không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, dòng họ mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.