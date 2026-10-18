Thiếu gia gia tộc Sơn Kim cầu hôn bạn gái

Họa sĩ Phan Anh Thư khoe nhẫn cầu hôn trong khoảnh khắc hạnh phúc bên Nguyễn Hoàng Việt.

Sáng 18/10, Nguyễn Hoàng Việt, cháu nội của nhà sáng lập Nguyễn Thị Sơn thuộc gia tộc Sơn Kim, chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái Phan Anh Thư trên Instagram cá nhân có gần 20.000 người theo dõi. Bài đăng đi kèm chú thích ngắn gọn: "16.07.26".

Trong loạt ảnh được đăng tải, màn cầu hôn diễn ra tại không gian trên cao, hướng tầm nhìn về tòa nhà Bitexco trung tâm TP.HCM. Phan Anh Thư nở nụ cười rạng rỡ, khoe chiếc nhẫn cầu hôn bên bó hoa hồng đỏ.

Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Tiên Nguyễn, con gái tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn, bình luận bằng tiếng Anh: "Finally launched!!" (tạm dịch: Cuối cùng đã ra mắt"). Nguyễn Khánh Linh, em gái của Hoàng Việt, cũng bày tỏ niềm vui trước tin này.

Phan Anh Thư cũng chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn trên trang cá nhân. Cô viết: "Sinh nhật năm nay tự nhiên cổ có chồng… Too happy to be EM26".

Nguyễn Hoàng Việt cầu hôn bạn gái Phan Anh Thư trong không gian hướng tầm nhìn ra trung tâm TP.HCM.

Mối quan hệ giữa Hoàng Việt và Anh Thư từng thu hút sự chú ý hồi giữa tháng 1, khi anh đến chúc mừng triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên EM 25 của nữ họa sĩ.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Sơn, bà nội Hoàng Việt, đăng ảnh hai người trò chuyện trên Facebook. Bà cho biết nhiều thành viên gia đình Sơn Kim, trong đó có CEO Hồng Trang, cũng đến ủng hộ Anh Thư trong ngày khai mạc triển lãm.

Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Huế, tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tôn Đức Thắng. Năm 2019, cô đăng quang Hoa hậu Tuổi teen châu Á tại Ấn Độ và lọt top 25 Miss World Vietnam cùng năm.

Từ năm 2022, Anh Thư dừng hoạt động người mẫu để tập trung theo đuổi hội họa chuyên nghiệp. Năm 2023, cô trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Nguyễn Hoàng Việt sinh năm 1995, thuộc thế hệ thứ 4 của gia tộc Sơn Kim (Sơn Kim Group), con trai cả của Chủ tịch Nguyễn Hoàng Tuấn và là cháu nội của nhà sáng lập Nguyễn Thị Sơn. Anh tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ), hiện giữ vị trí giám đốc tại SonKim Retail và tham gia điều hành hoạt động của chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 tại Việt Nam.

Hoàng Hoàng