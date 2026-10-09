Thiếu cát tự nhiên, Thanh Hoá tăng cường sản xuất và sử dụng cát nghiền

Ngày 9/10, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ký văn bản tăng cường nguồn cung cát xây dựng và đẩy mạnh sản xuất, sử dụng cát nghiền phục vụ các công trình, dự án.

Thanh Hóa đề nghị các doanh nghiệp sản xuất cát nghiền xây dựng kế hoạch sản xuất để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp cát nghiền cho các công trình. (ảnh tư liệu).

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư, chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế khi lập dự án phải nghiên cứu phương án sử dụng cát nghiền hoặc cát hỗn hợp đối với công trình phù hợp trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, nguồn cung, giá đến chân công trình và hiệu quả kinh tế; chủ động liên hệ, đặt hàng với các cơ sở sản xuất cát nghiền để chuẩn bị nguồn cung cho công trình, dự án được giao quản lý.

Sở Xây dựng theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ cát nghiền trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất) tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ cát nghiền, khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn các đơn vị có liên quan.

Công bố thông tin giá cát nghiền định kỳ, sát giá thị trường; công khai trên trang thông tin điện tử; thường xuyên kiểm tra chất lượng, việc niêm yết giá cát nghiền; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng.

Yêu cầu các chủ đầu tư, chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế khi lập dự án phải nghiên cứu phương án sử dụng cát nghiền trong các công trình.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất cát nghiền xây dựng kế hoạch sản xuất để đảm bảo ổn định nguồn cung cấp cát nghiền cho các công trình và tăng cường kiểm soát chất lượng cát nghiền bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố theo quy định; thực hiện niêm yết giá tại khu vực sản xuất bảo đảm trung thực, sát giá thị trường; không được găm hàng gây thiếu hụt nguồn cung vật liệu cho công trình, dự án.

Đặc biệt, định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ, tồn kho; khó khăn, vướng mắc về nguồn cung nguyên liệu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến sản xuất, tiêu thụ cát nghiền.