Thiếu cát, đất đắp gây áp lực cho tiến độ các dự án giao thông TP.HCM

Nhu cầu vật liệu tăng cao

Trả lời PV Báo Xây dựng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, trong những tháng cuối năm 2026, đơn vị có 20 dự án, công trình trọng điểm cần thành phố hỗ trợ điều phối nguồn vật liệu.

Tổng nhu cầu của các dự án này khoảng 1,91 triệu m³ đá xây dựng, 0,55 triệu m³ cát xây dựng, 1,85 triệu m³ cát san lấp và 3,7 triệu m³ đất đắp.

Các dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, kéo theo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng.

So với nhu cầu cùng kỳ của toàn thành phố do Sở Xây dựng cung cấp, phần nhu cầu của Ban Giao thông chiếm khoảng 28% đối với đất đắp và 17% đối với đá xây dựng.

Nhu cầu vật liệu tập trung lớn tại một số dự án quy mô lớn. Trong đó, Vành đai 3 cần khoảng 870.000m³ đá xây dựng. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cần khoảng 380.000m³ đá, 1,53 triệu m³ cát san lấp và 2,67 triệu m³ đất đắp.

Các dự án Vành đai 2, Vành đai 4, nút giao An Phú và dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có nhu cầu nhỏ hơn. Riêng nút giao Mỹ Thủy, nhà thầu đã ký hợp đồng với mỏ, tự đáp ứng khối lượng đá nên không phát sinh nhu cầu hỗ trợ.

Nhu cầu vật liệu lớn trong khi nguồn cung giữa các loại chưa đồng đều đang tạo áp lực đối với công tác tổ chức thi công tại các công trình trọng điểm.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguồn đá xây dựng cơ bản được cân đối sau khi triển khai các giải pháp tăng công suất khai thác. Nguồn đá trên địa bàn được đánh giá có khả năng đáp ứng nhu cầu trong những tháng cuối năm.

Nguồn cung vật liệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn mang tính cục bộ, chủ yếu liên quan đến một số chủng loại cấp phối đá dăm và giá bán tại một số khu vực.

Đối với cát xây dựng và cát san lấp, nguồn cung vẫn chịu áp lực lớn. Nhu cầu của riêng các dự án do Ban Giao thông quản lý trong 4 tháng cuối năm đã chiếm khoảng 17% nhu cầu cát xây dựng và 38% nhu cầu cát san lấp của toàn thành phố.

Đất đắp đủ về tổng công suất nhưng nguồn đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, có cự ly vận chuyển phù hợp với từng công trình còn hạn chế.

Cát vẫn là điểm nghẽn

Lý giải những khó khăn về nguồn cung, Ban Giao thông cho biết, nguyên nhân chủ yếu là nguồn cát tự nhiên trong khu vực có hạn, trong khi nhiều dự án lớn đồng loạt tăng tốc thi công để hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh đó, một số mỏ đang hoàn thiện thủ tục cấp phép, nâng công suất, đánh giá trữ lượng. Thông tin về mỏ đất đắp, trữ lượng và giá bán cũng chưa được công bố đầy đủ để chủ đầu tư, nhà thầu chủ động lựa chọn nguồn cung.

Nguồn cát phục vụ san lấp cần được bổ sung để đáp ứng nhu cầu thi công các dự án hạ tầng.

Từ nay đến cuối năm 2026, nhu cầu đá xây dựng còn lại khoảng 900.000m³, chủ yếu là cấp phối đá dăm. Trong số này, khoảng 350.000m³ dự kiến được cung ứng từ các mỏ khu vực Bình Dương cũ, phần còn lại Ban Giao thông đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các doanh nghiệp khai thác để bố trí.

Đối với cát và đất đắp, nhu cầu hỗ trợ đã đăng ký trong quý IV/2026 khoảng 420.000m³ cát xây dựng, 1,44 triệu m³ cát san lấp và khoảng 3 triệu m³ đất đắp. Nhu cầu tập trung chủ yếu tại dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Đánh giá về khả năng đáp ứng, Ban Giao thông cho biết nguồn đá cơ bản có thể bảo đảm nếu các nguồn đã cam kết được giao nhận đúng tiến độ. Trong khi đó, đất đắp đang được tìm thêm nguồn, trong đó có phương án đăng ký tiếp nhận đất đào từ dự án metro số 2.

Riêng cát vẫn là điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

TP.HCM triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng.

Trong bối cảnh nhiều dự án đang đẩy nhanh thi công, những hạng mục đắp nền, móng đường cần được theo dõi chặt chẽ do phụ thuộc lớn vào nguồn cung vật liệu.

Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ, Ban Giao thông cho biết đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế của từng dự án, đánh giá tiến độ thực hiện và điều phối trình tự thi công. Các nhà thầu được ưu tiên triển khai trước những hạng mục ít phụ thuộc vào nguồn cát nhằm tránh gián đoạn công trường.

TP.HCM triển khai 3 nhóm giải pháp tăng nguồn cung vật liệu Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết thành phố đang tập trung triển khai ba nhóm giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư công và công trình trọng điểm. Thứ nhất, rà soát, điều chỉnh quy hoạch khai thác vật liệu, tập trung vào đá, đất và cát. Trong đó, thành phố nghiên cứu tăng độ sâu khai thác tại một số mỏ đá ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thêm khoảng 50-150m, nhằm nâng khả năng cung ứng. Thứ hai, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn và nâng công suất khai thác mỏ. Theo ông Thắng, thời gian xử lý thủ tục đã được rút ngắn từ khoảng 67 ngày xuống còn 20 ngày, tạo điều kiện để các mỏ sớm bổ sung sản lượng. Thứ ba, nghiên cứu sử dụng vật liệu thay thế, giảm áp lực lên nguồn cát tự nhiên. Qua khảo sát, nguồn cát biển thay thế ước tính khoảng 50 triệu m³ ngoài khơi và 5 triệu m³ trong bờ. Theo ông Thắng, lượng cát này chủ yếu phục vụ san lấp, trong khi nhu cầu của thành phố khoảng 44 triệu m³, nguồn cung hiện có khoảng 5-8 triệu m³. Ba nhóm giải pháp được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung, giúp chủ đầu tư và nhà thầu chủ động kế hoạch thi công, hạn chế nguy cơ gián đoạn các công trình do thiếu vật liệu.