Thiếu bến, bãi, Tây Ninh tìm cách gỡ điểm nghẽn cửa khẩu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Sau khi khảo sát, đoàn làm việc với các đơn vị liên quan để đánh giá hiện trạng, tiến độ đầu tư và tình hình đấu giá các bến, bãi phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; qua đó đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu phát triển các cửa khẩu trong thời gian tới.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, khu vực Trạm Kiểm soát liên hợp hiện có hai bãi tạm phục vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, gồm bãi xuất rộng 4.072 m² và bãi nhập rộng 4.620 m². Tuy nhiên, diện tích các bãi chưa đáp ứng nhu cầu tập kết phương tiện; một số xe container, xe tải phải đỗ dọc Quốc lộ 62 để chờ làm thủ tục, ảnh hưởng đến trật tự giao thông và mỹ quan khu vực.

Ông Trịnh Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Bến Cầu, trao đổi về tình hình hoạt động và nhu cầu đầu tư hạ tầng tại khu vực cửa khẩu. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án bến, bãi rộng 4,4 ha; đồng thời đôn đốc đưa giai đoạn 1, diện tích 2,65 ha, vào hoạt động trong quý IV/2026. Tỉnh cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án bến, bãi và logistics theo quy hoạch.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, hiện có 3 dự án bến, bãi đang hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu tập kết phương tiện. Tuy nhiên, theo định hướng khai thác đến năm 2030, lưu lượng dự kiến đạt khoảng 700–800 lượt xe/ngày; trong khi khu vực vẫn thiếu vị trí đỗ xe rỗng, một số hạng mục hạ tầng xuống cấp, cần được nâng cấp, sửa chữa. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh Đoàn Minh Long phát biểu về định hướng nâng cấp các cửa khẩu, nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy giao thương. Ảnh: Giang Phương - TTXVNtriển các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, hiện có 2 dự án bến, bãi. Các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng khoảng 6,98 ha đất để đầu tư theo quy hoạch, phấn đấu tổ chức đấu giá trong tháng 12/2026.

Trong khi đó, Cửa khẩu quốc tế Tân Nam hiện chưa có bến, bãi hoạt động. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tham mưu đấu giá 14,81 ha đất công tại khu vực cửa khẩu, gồm 6,92 ha dành cho bãi xuất và 7,89 ha dành cho bãi nhập; dự kiến hoàn thành thủ tục, tổ chức đấu giá trong tháng 12/2026.

Ông Phan Văn Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII, trao đổi tại buổi làm việc về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đối với Cửa khẩu chính Chàng Riệc, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Minh Tâm Nguyễn đang khai thác địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu rộng 6,3 ha, hoạt động từ tháng 12/2017. Vào mùa cao điểm thu hoạch nông sản, sức chứa của bãi đôi lúc chưa đáp ứng nhu cầu; hoạt động vận tải còn phát sinh khói, bụi và tiếng ồn. Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng theo quy hoạch và giấy phép.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục đấu giá các khu đất quy hoạch bến, bãi, logistics tại Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam. Đối với Bình Hiệp, ông đề nghị hoàn thiện thủ tục đấu giá hai khu đất có tổng diện tích hơn 7.046 m², phấn đấu thực hiện trong tháng 12/2026 đối với các khu đất đủ điều kiện.

Đoàn công tác UBND tỉnh Tây Ninh khảo sát thực tế tại Cửa khẩu chính Chàng Riệc, đánh giá hiện trạng hạ tầng và nhu cầu đầu tư, nâng cấp bến, bãi phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ban Quản lý Khu kinh tế cũng kiến nghị tăng cường phối hợp với phía Campuchia để thống nhất thời gian tiếp nhận phương tiện tại Mộc Bài; hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu, vận tải chủ động chuẩn bị hồ sơ, thống nhất giờ giao nhận hàng hóa, hạn chế tình trạng xe phải chờ trên đường 75A. Đồng thời, đơn vị đề xuất khảo sát, lắp đặt biển báo cấm dừng, cấm đỗ và camera giám sát trên đường 75A, đoạn đường Xuyên Á từ ngã tư Hữu Nghị đến cửa khẩu, góp phần xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự giao thông.

Đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương cũng trao đổi về những khó khăn trong đầu tư, khai thác hạ tầng cửa khẩu; tập trung vào thủ tục pháp lý, đấu giá đất, quy hoạch bến, bãi, nâng cấp giao thông kết nối và phối hợp kiểm tra, giám sát, tiếp nhận, thông quan hàng hóa, quản lý phương tiện xuất nhập cảnh.

Cửa khẩu chính Chàng Riệc là một trong những địa điểm có thế mạnh về vận chuyển, giao thương nông sản qua biên giới, nhất là vào mùa cao điểm thu hoạch. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, công tác quản lý biên giới, cửa khẩu thời gian qua được thực hiện tốt, góp phần bảo đảm an ninh tuyến biên giới. Nguồn thu phí hạ tầng từ phương tiện qua các cửa khẩu tăng đáng kể, cho thấy tiềm năng giao thương Việt Nam - Campuchia.

Theo ông Trương Thanh Liêm, Tây Ninh đang đứng trước cơ hội phát triển khi nhiều công trình giao thông trọng điểm của Trung ương và địa phương được đầu tư, nâng cấp, như các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát và các tuyến kết nối liên vùng. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển đồng bộ hạ tầng, thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia.

Giai đoạn 2026–2030, tỉnh ưu tiên nâng cấp các cửa khẩu trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng giao thông, bến, bãi và công trình kiểm soát, hướng tới xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh. Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài được nghiên cứu ưu tiên đầu tư trước; Bình Hiệp tập trung tháo gỡ vướng mắc về bến, bãi, rà soát dự án chậm tiến độ để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực; Cửa khẩu chính Chàng Riệc cần được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giao thương nông sản.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hiện có 3 dự án bến, bãi đang hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu tập kết phương tiện; tuy nhiên, một số hạng mục hạ tầng cần được nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đấu giá đất và triển khai công trình theo lộ trình; khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu bến, bãi tập kết phương tiện, tăng cường lắp đặt biển báo, camera giám sát và xử lý nghiêm xe container dừng, đỗ sai quy định.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng giao thông, cửa khẩu và bến, bãi, ông Trương Thanh Liêm lưu ý các địa phương cần chủ động chuẩn bị quy hoạch để đón đầu lợi thế từ các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là những địa bàn được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án. Trọng tâm là thu hút đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo việc làm và thu hút lao động đến sinh sống. Khi công nghiệp phát triển, nhu cầu thương mại, dịch vụ và nhà ở sẽ tăng, tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Việc phát triển đô thị cần phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh tập trung đầu tư các khu đô thị cao cấp khi chưa có đủ điều kiện về dân cư, việc làm và dịch vụ. Tỉnh cần quan tâm phát triển nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người lao động và người dân địa phương.