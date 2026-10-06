Thiều Bảo Trâm ra mắt 'Tạnh mưa', gửi thông điệp về hành trình yêu thương bản thân

Vốn sở hữu thế mạnh ở những ca khúc dịu êm, Thiều Bảo Trâm tiếp tục thể hiện màu sắc giàu cảm xúc qua ‘Tạnh mưa’. Việc lựa chọn ra mắt ca khúc giữa mùa mưa cũng tạo sự đồng điệu với câu chuyện được gửi gắm trong bài hát, về những rung động, tiếc nuối và khoảnh khắc bước tiếp về phía ngày nắng.

MV 'Tạnh mưa'

Tựa đề ‘Tạnh mưa’ là hình ảnh ẩn dụ cho khoảnh khắc một người nhận ra mình đã bước qua những ngày tháng đau lòng sau một cuộc tình. Cơn mưa trong ca khúc đại diện cho những rối bời, tổn thương và cảm xúc từng khiến cô gái mắc kẹt trong chuyện tình đã qua.

Nhưng cũng giống như một cơn mưa không kéo dài mãi, những nỗi buồn rồi cũng sẽ đến lúc dịu lại. Cô gái không biết chính xác mình đã vượt qua từ khi nào, chỉ đến một ngày bất chợt nhận ra: “Tạnh mưa khi nào không hay”.

Đó cũng là tinh thần của ca khúc: sự chữa lành đôi khi không đến từ một khoảnh khắc lớn lao, mà lặng lẽ diễn ra trong những ngày mỗi người vẫn tiếp tục sống và bước về phía trước.

Qua giọng hát của Thiều Bảo Trâm, ‘Tạnh mưa’ kể lại câu chuyện của một cô gái từng mất nhiều thời gian để đối diện với người mình đã yêu. Từ những lần vô tình chạm mặt vẫn khiến cảm xúc nhói lên, cô dần nhận ra thời gian đã làm những tổn thương nguôi ngoai.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm

Người từng khiến cô nghĩ rằng mình “chẳng thể yêu lần nữa” giờ chỉ còn như một giấc mơ đẹp đã qua. Không phủ nhận những tiếc nuối từng tồn tại, cô gái chọn buông xuống hai chữ “nếu như”, học cách yêu thêm một người và quan trọng hơn là bước tiếp mà không còn bị quá khứ níu giữ.

Đến cuối cùng, giọt nước mắt rơi xuống không còn là nỗi đau của một người chưa thể quên, mà là sự xúc động khi nhận ra mình đã thực sự lành lại và đủ bình yên để mong người cũ cũng đang hạnh phúc như mình.

Hình ảnh ẩn dụ về hành trình bước qua tổn thương

MV ‘Tạnh mưa’ mở đầu trong không gian tối giản mang đậm phong cách Á Đông, với hình ảnh Thiều Bảo Trâm ngồi trước bàn cờ vây đặt trước một bức bình phong.

Ban đầu, cô độc thoại trong một ván cờ không có đối thủ, tự tin đưa ra từng nước đi như thể đang đối diện với một người vô hình. Không gian dần mở ra, để lộ một Thiều Bảo Trâm khác đang thực hiện những nước cờ đối lập với tâm thế e dè và chất chứa nhiều nỗi sợ.

Hai phiên bản cùng tồn tại trên bàn cờ như một cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ, giữa một cô gái đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp và một bản ngã từng bị những tổn thương bủa vây. Ván cờ vây trở thành hình ảnh ẩn dụ cho phần “Thân” – nơi nhân vật hiện hữu và trực tiếp đối diện với những gì từng khiến mình mắc kẹt.

Đến phần điệp khúc, câu chuyện đi sâu hơn vào thế giới nội tâm khi Thiều Bảo Trâm xuất hiện giữa một cơn mưa, tay cầm chiếc ô đã rách trong khi xung quanh là những chiếc ô vẫn nguyên vẹn.

Nếu những chiếc ô lành lặn đại diện cho những lựa chọn mới mà cô hoàn toàn có thể thay thế, chiếc ô rách tượng trưng cho những tổn thương cũ mà cô vẫn cố giữ lấy, dù biết chúng không còn đủ sức che chở mình.

Cô chấp nhận đứng dưới cơn mưa thay vì buông bỏ chiếc ô đã cũ, cho đến khi đủ dũng cảm để đặt nó xuống. Cũng chính khoảnh khắc ấy, cơn mưa bất ngờ tạnh.

Hình ảnh này trở thành điểm chuyển của phần “Tâm” – khi cô gái hiểu rằng điều mình cần thay đổi không phải là tìm một chiếc ô khác để tiếp tục trú mưa, mà là học cách buông xuống những tổn thương đã không còn thuộc về hiện tại.

Khi ánh nắng xuất hiện, một chàng trai bước đến và cùng cô khiêu vũ, mở ra không gian tràn đầy hy vọng sau những ngày mưa. Không chỉ là hình ảnh về một tình yêu mới, chàng trai còn đại diện cho phần “Trí”, là những hình dung và hy vọng về tương lai mà cô gái tin rằng mình xứng đáng có được sau khi bước qua những ngày giông bão.

Ba không gian gồm ván cờ, cơn mưa và điệu khiêu vũ dưới ánh sáng lần lượt đại diện cho “Thân - Tâm - Trí”: từ đối diện với bản thân, buông bỏ tổn thương đến mở lòng với tương lai.

Sau cùng, ‘Tạnh mưa’ không kể về việc một cô gái tìm thấy ai đó để che chở mình khỏi cơn mưa, mà tập trung vào khoảnh khắc cô tự mình đặt chiếc ô xuống và nhận ra: chỉ cần đủ dũng cảm bước tiếp, cơn mưa trong lòng rồi cũng sẽ tạnh.

Thiều Bảo Trâm gửi thông điệp về yêu thương bản thân

Thiều Bảo Trâm chia sẻ: “Cơn mưa trong lòng không tạnh vì một ai đó đến che ô cho bạn, nó kéo dài chỉ để đợi giây phút chính bạn dũng cảm buông bỏ chiếc ô trên tay, để ôm lấy mình, hiểu ra mình rực rỡ thế nào. Và đó là khoảnh khắc tạnh-mưa. Phiên bản tốt đẹp hơn của bạn vẫn đang chờ bạn ở tương lai, hãy dọn sạch tâm trí để nó có chỗ xuất hiện. Đó là ngày bầu trời hửng nắng trở lại, vào lúc ta không ngờ nhất”.

Ba tạo hình trong MV ‘Tạnh mưa’ khắc họa nhiều sắc thái của Thiều Bảo Trâm, nổi bật là vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ trong không gian mang đậm màu sắc Á Đông.

Trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm được chăm chút để tôn lên đường nét gương mặt cùng thần thái riêng của nữ ca sĩ, đồng thời hòa quyện với từng lớp cảm xúc trong câu chuyện.

Xuyên suốt MV, Thiều Bảo Trâm biến hóa từ hình ảnh sắc sảo, bí ẩn đến mềm mại và rạng rỡ hơn khi nhân vật dần bước ra khỏi những tổn thương.

Sản phẩm âm nhạc ‘Tạnh mưa’ đã chính thức phát hành trên kênh YouTube và các nền tảng nhạc số.