Thiếu bãi xe, biển cấm, phương tiện dừng đỗ tràn lan
Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe đang khiến nhiều tuyến đường, ngõ phố trở thành nơi dừng, đỗ phương tiện tự phát, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại một số khu vực, việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn do hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ chưa được lắp đặt đầy đủ, hạ tầng chưa hoàn thiện và thiếu những điểm trông giữ xe hợp pháp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thieu-bai-xe-bien-cam-phuong-tien-dung-do-tran-lan-246261103153538756.htm