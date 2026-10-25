Thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo xã Thường Tín tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Ban Công tác phụ nữ thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Xã Đoài Phương trao tặng bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được phường Ô Chợ Dừa quan tâm triển khai.

Đại diện cán bộ, viên chức, người lao động Trường Mầm non xã Hòa Xá trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội xã Hòa Xá năm 2026.

Đại diện xã Bình Minh trao tặng sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận An được hỗ trợ xây, sửa nhà ở năm 2026.