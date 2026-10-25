Thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'
Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của người Hà Nội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thiet-thuc-huong-ung-thang-cao-diem-vi-nguoi-ngheo-1762680.html