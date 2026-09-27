Thiết thực học và làm theo Bác từ tinh thần vì người bệnh

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân.

Trong vườn hoa “người tốt, việc tốt” của đơn vị, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện PHCN tỉnh Thanh Hóa nổi bật như một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Dù bận rộn với công tác quản lý, anh vẫn duy trì nền nếp đi thăm khám mỗi ngày, ân cần lắng nghe tâm tư của bệnh nhân và tận tình dìu dắt, truyền lửa cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ. Bác sĩ Phạm Văn Sơn chia sẻ: “Học Bác với người thầy thuốc, trước hết là phải làm thật tốt nhiệm vụ chuyên môn và giữ trọn cái tâm sáng bên giường bệnh. Người bệnh khi tìm đến bệnh viện là đã gửi gắm sức khỏe, thậm chí cả tính mạng cho đội ngũ y tế. Vì vậy, chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình phải chăm sóc bằng tất cả sự tận tụy, xem người bệnh như chính người thân ruột thịt của mình”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, bác sĩ Sơn luôn trăn trở tìm giải pháp đồng hành, hỗ trợ bệnh nhân nghèo cả về thể chất lẫn tinh thần. Bác sĩ Sơn đã tích cực chỉ đạo, kết nối triển khai hiệu quả các mô hình thiện nguyện giàu tính nhân văn như: “Nồi cháo yêu thương”, “Bữa cơm tình thương” và mô hình “Chuyến xe 0 đồng” - kịp thời đưa những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê an toàn sau đợt điều trị. Trên cương vị chủ tịch công đoàn của đơn vị, anh luôn quan tâm sâu sát đời sống cán bộ, viên chức; chủ động thăm hỏi, huy động các nguồn lực giúp đỡ đoàn viên vượt qua hoàn cảnh ốm đau, hoạn nạn, góp phần xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc, nghĩa tình.

Đảng bộ Bệnh viện PHCN tỉnh Thanh Hóa hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 59 đảng viên. Để việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, Đảng ủy bệnh viện đã cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức người thầy thuốc gắn liền với các phong trào thi đua của ngành y tế như: Thực hiện tốt 12 điều y đức; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”, không khói thuốc lá. Nhờ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, y bác sĩ, nhân viên y tế đều nâng cao ý thức trách nhiệm và sự tâm huyết với nghề.

Dù hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, lượng bệnh nhân đông trong khi biên chế bác sĩ còn thiếu so với nhu cầu, Đảng ủy và ban giám đốc bệnh viện đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý. Bệnh viện tập trung cải tiến quy trình đón tiếp ngay từ khâu đầu vào, giảm thiểu thủ tục hành chính phiền hà và sắp xếp, bố trí nhân lực linh hoạt, hợp lý tại các khoa, phòng chuyên môn. Nhờ vậy, chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng lên; tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú cùng công suất sử dụng giường bệnh hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Học Bác ở tác phong làm việc khoa học và tinh thần tự học, Đảng ủy bệnh viện đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều y, bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên khoa sau đại học và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại bệnh viện tuyến Trung ương. Công tác nghiên cứu khoa học luôn được sự chỉ đạo thường xuyên của ban giám đốc; từ năm 2025 đến nay, đã có 11 đề tài nghiên cứu khoa học và 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, viên chức, người lao động được áp dụng vào thực tiễn điều trị.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, đơn vị xác định chuyển đổi số là khâu đột phá nhằm giảm phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai đồng bộ Đề án 06 với việc tiếp đón khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VssID, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và quét mã QR hướng dẫn trực tuyến. Đặc biệt, sau thời gian đầu tư đồng bộ hạ tầng mạng lan, phủ sóng wifi toàn bộ buồng bệnh và phòng máy chủ đạt chuẩn, bệnh viện đã hoàn thành việc đưa vào vận hành chính thức hồ sơ bệnh án điện tử, tạo bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa quy trình khám, điều trị. Song song đó, tinh thần y đức còn được cụ thể hóa bằng mô hình giao tiếp ứng xử AIDET tại 100% khoa, phòng. Tổ công tác xã hội phối hợp cùng đoàn thanh niên duy trì hiệu quả “Nồi cháo tình thương” vào thứ bảy hằng tuần với hơn 1.300 suất cháo miễn phí; tổ chức các đợt cắt tóc thiện nguyện, tặng quà và kết nối phương tiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo xuất viện về quê an toàn.

Từ những việc làm bình dị, thiết thực mỗi ngày bên giường bệnh, Đảng bộ Bệnh viện PHCN tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành động lực to lớn xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là điểm tựa tin cậy cho sức khỏe người dân.