Thiết thực hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân tại xã Thanh Tùng
Thực hiện chương trình Tết Quân - Dân năm 2027, xã Thanh Tùng phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân 7 ấp trên địa bàn.
Diễn ra trong hai ngày 16 và 20/11, chương trình đã khám cho 560 lượt người dân của 7 ấp gồm: Hiệp Hoà, Nam Chánh, Tấn Ngọc, Cái Ngay, Phú Quý, Tân Điền và Thanh Tùng. Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn và người đang gặp các vấn đề về thị lực.
Đội ngũ y, bác sĩ đã thăm khám, tầm soát nhiều bệnh lý về mắt cho bà con như: đục thuỷ tinh thể, mộng thịt, khô mắt, glocom...
Cùng với việc cấp thuốc miễn phí theo chỉ định chuyên môn, các bác sĩ cũng hướng dẫn người dân cách chăm sóc, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ đôi mắt hằng ngày.
Chương trình giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa ngay tại cơ sở, chủ động phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt. Qua đó, lan toả tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân trong chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 tại xã Thanh Tùng./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thiet-thuc-hoat-dong-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-tai-xa-thanh-tung-a134565.html