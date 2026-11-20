Đông đảo người dân xã Thanh Tùng đến tham gia chương trình khám mắt miễn phí.

Diễn ra trong hai ngày 16 và 20/11, chương trình đã khám cho 560 lượt người dân của 7 ấp gồm: Hiệp Hoà, Nam Chánh, Tấn Ngọc, Cái Ngay, Phú Quý, Tân Điền và Thanh Tùng. Trong đó, ưu tiên người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn và người đang gặp các vấn đề về thị lực.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn các bệnh lý về mắt cho người dân xã Thanh Tùng.

Đội ngũ y, bác sĩ đã thăm khám, tầm soát nhiều bệnh lý về mắt cho bà con như: đục thuỷ tinh thể, mộng thịt, khô mắt, glocom...

Cùng với việc cấp thuốc miễn phí theo chỉ định chuyên môn, các bác sĩ cũng hướng dẫn người dân cách chăm sóc, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ đôi mắt hằng ngày.

Người dân được cấp thuốc miễn phí và tư vấn sau khi thăm khám.

Chương trình giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa ngay tại cơ sở, chủ động phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt. Qua đó, lan toả tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân trong chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027 tại xã Thanh Tùng./.