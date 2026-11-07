Thiết thực hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Bà Lê Thị Sáu (thôn Thạnh Phú, xã Phú Thuận) có hoàn cảnh khó khăn khi đang chăm lo mẹ già và người em gái khuyết tật, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào ruộng vườn.

Được hỗ trợ hai con bò cái sinh sản, bà chủ động làm chuồng trại, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để chăn nuôi. Sau một thời gian chăm sóc, hai con bò sinh lứa đầu tiên, bà bán bê con thu được 8,5 triệu đồng. Với bà Sáu, đây là nguồn thu nhập giúp gia đình cải thiện cuộc sống và tiếp tục phát triển chăn nuôi.

Tại xã Phú Thuận, Dự án chăn nuôi bò lai sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Toàn xã có 16 hộ tham gia, được hỗ trợ 32 con bò giống, tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Phòng Kinh tế xã Phú Thuận thường xuyên kiểm tra, đàn bò sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu và nguồn thức ăn tại địa phương. Phần lớn bò cái cấp cho hộ nghèo đã sinh sản bê con, tạo thêm giá trị kinh tế cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Phú Đức, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thuận cho biết: “Từ những con bò giống ban đầu, người dân có thêm tài sản, thêm nguồn thu và quan trọng hơn là thêm động lực để tự vươn lên. Với cách hỗ trợ đúng nhu cầu, phù hợp điều kiện sản xuất, các mô hình sinh kế đang góp phần giúp hộ nghèo Phú Thuận từng bước cải thiện đời sống, tạo nền tảng thoát nghèo bền vững”.

Trong khi đó, tại xã Xuân Phú, công tác giảm nghèo được địa phương xác định là nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Chính quyền địa phương đang cố gắng hỗ trợ hộ nghèo trên mọi phương diện để họ có đủ điều kiện vươn lên.

Xã triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn hơn 1,34 tỷ đồng, để đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Lê Thọ Tường, Phó trưởng Phòng Văn hóa - xã hội xã Xuân Phú cho biết, từ nguồn lực hỗ trợ của chính sách, người dân được hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, dụng cụ và các vật tư cần thiết, được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất.

Xã cùng với thôn, ngành đoàn thể hỗ trợ người dân, phải nắm rõ hoàn cảnh từng hộ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình phù hợp, kịp thời kết nối các chính sách hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật và đào tạo nghề, giúp hộ nghèo có khả năng tự chủ về sinh kế và hạn chế nguy cơ tái nghèo.