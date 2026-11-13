Thiết thực đồng hành, hỗ trợ người nghèo

Bà Lê Thị Tám (thứ hai, bên phải sang) cùng các học viên của lớp may. Ảnh: XUÂN HẬU

Trao “cần câu”, tạo sinh kế

Với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một phần quà có thể giúp trang trải những nhu cầu thiết yếu trong thời điểm cấp bách. Tuy nhiên, để thoát nghèo bền vững, điều quan trọng hơn là có điều kiện tạo ra thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng Lê Thị Tám, trong quá trình làm công tác từ thiện, cách tiếp cận hỗ trợ người nghèo đã có sự thay đổi rõ nét. Thay vì chỉ trao tặng những phần quà mang tính trước mắt, hội chú trọng hỗ trợ “cần câu”, giúp các gia đình có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế. Hướng đi được hội chú trọng thời gian gần đây là đào tạo nghề ngắn hạn cho người yếu thế, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tham gia thị trường lao động chính thức.

Hội triển khai các lớp may, hướng dẫn làm túi xách, ví và sản phẩm lưu niệm. Một số sản phẩm thủ công được làm từ chất liệu, hoa văn gắn với văn hóa của đồng bào dân tộc, phục vụ các đơn hàng, trong đó có sản phẩm xuất sang Nhật Bản. Học viên được hỗ trợ tiền ăn, đi lại với mức 150.000 đồng/ngày trong thời gian học.

Bên cạnh nghề may, hội còn tổ chức các lớp hướng dẫn đóng gói sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc như gạo, nếp, đậu và các loại hạt để đưa vào tiêu thụ tại siêu thị. Các lớp học có quy mô nhỏ, khoảng 5-6 người, giúp người học được hướng dẫn trực tiếp, dễ tiếp cận kỹ năng mới.

Chương trình đào tạo nghề đang được mở rộng theo hướng đa dạng ngành nghề như chế biến món ăn, sửa chữa điện dân dụng, điện nước tại nhà cũng được triển khai. Qua đó, người học có thể tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm, tăng khả năng chủ động về kinh tế.

Đặc biệt, hội đã ký kết dự án hỗ trợ đào tạo nghề với nguồn kinh phí 4 tỷ đồng. Dự kiến khi triển khai giai đoạn tiếp theo, chương trình sẽ mở rộng đến các địa bàn thuộc khu vực phía nam thành phố, với định hướng tổ chức các trung tâm tại Trà My, Tam Kỳ, Quế Sơn, Thạnh Mỹ…

Những hộ dân ở thôn Duy Vinh (xã Nam Phước) được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: NVCC

Hướng đến giảm nghèo bền vững

Vừa qua, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 458/KH-UBND triển khai rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 trên địa bàn thành phố theo hai chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, gồm chuẩn giai đoạn 2022 - 2025 và chuẩn giai đoạn 2027 - 2030.

Công tác rà soát được thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 14/12/2026. Trong đó, từ ngày 15/9 đến ngày 30/11/2026, cấp xã tổ chức rà soát và báo cáo sơ bộ. Quá trình này là cơ sở để nhận diện đúng đối tượng, đánh giá thực chất mức độ thiếu hụt của từng hộ, từ đó xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Tại thôn Duy Vinh (xã Nam Phước), những hỗ trợ thiết thực đang góp phần cải thiện đời sống các hộ khó khăn. Phó Bí thư kiêm Trưởng thôn lâm thời thôn Duy Vinh Nguyễn Nở cho biết, thôn có 973 hộ với hơn 3.400 nhân khẩu. Qua rà soát phục vụ giai đoạn 2027 - 2030, địa phương ghi nhận 40 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo. Trong đó, phần lớn hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, không còn khả năng lao động nên việc giảm nghèo cần có cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Vừa qua, thôn được hỗ trợ 5 con bò để trao cho các hộ gia đình khó khăn. Đây là một trong những nguồn sinh kế giúp người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập. Cùng với đó, địa phương kết nối các chương trình hỗ trợ của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận và các nguồn lực xã hội khác nhằm chăm lo đời sống người dân.

Đoàn sinh viên tại các trường quốc tế hỗ trợ người dân thôn Duy Vinh sửa chữa nhà xuống cấp. Ảnh: NVCC

Theo ông Nguyễn Nở, đối với những hộ nghèo, hộ neo đơn có nhà ở xuống cấp, thiếu công trình vệ sinh hoặc mái nhà bị dột, việc cải thiện điều kiện sinh hoạt là nhu cầu cấp thiết. Thông qua kết nối với các trường quốc tế Malaysia, Đức và tổ chức từ thiện Lan tỏa, trong tháng 11, địa phương đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 4 hộ, gồm các hạng mục xây dựng nhà vệ sinh, lợp mái, xây tường… tùy theo tình trạng từng gia đình.

Những hoạt động giúp cải thiện điều kiện sống, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống. Dẫu vậy, với số lượng hộ nghèo còn cao, địa phương xác định cần tiếp tục kết nối nguồn lực và có giải pháp phù hợp với từng hoàn cảnh, nhất là những hộ không còn sức lao động.

Tại phường Hải Châu, các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và các rà soát viên được phổ biến những điểm mới theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027 - 2030; quy trình, phương pháp rà soát. Cụ thể, lực lượng rà soát được tập huấn cách thu thập thông tin, đánh giá thu nhập và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của từng hộ gia đình; đồng thời trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc liên quan.

Thực tế, mỗi gia đình nghèo có thể vướng ở một điểm nghẽn riêng. Có hộ thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất; có người cần được đào tạo nghề, tìm việc làm... Vì vậy, giảm nghèo không thể chỉ dựa vào danh sách có sẵn, mà phải nhận diện chính xác nhu cầu của từng hộ ngay tại cơ sở.

Giảm nghèo bền vững là quá trình đồng hành lâu dài, kết hợp hỗ trợ kịp thời với tạo sinh kế, việc làm, tiếp cận bảo hiểm y tế, cải thiện nhà ở và các điều kiện thiết yếu khác...