Thiết thực chương trình tình nguyện tại xã Đồng Lương

Các y, bác sĩ khám bệnh cho trẻ em xã Đồng Lương.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của các bệnh viện đã khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, trẻ em trên địa bàn xã.

Các đại biểu trao tặng máy in cho Trường Tiểu học Đồng Lương.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 4 máy in cho trường Tiểu học Đồng Lương; 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức chương trình “Vui Trung thu” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 170 triệu đồng.

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Trường Tiểu học Đồng Lương.

Những hoạt động tình nguyện thiết thực ở xã Đồng Lương nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, để những bước chân tình nguyện trở thành những dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người dân.