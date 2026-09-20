Thiết thực chăm lo, đồng hành cùng thanh niên công nhân Thủ đô

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân, người lao động Thủ đô. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt nêu rõ, thanh niên công nhân là lực lượng đông đảo, trực tiếp lao động, sản xuất và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công nhân trẻ đang dành những năm tháng tuổi trẻ cho lao động, lập nghiệp và xây dựng cuộc sống tại Thủ đô. Việc đồng hành với họ cần được triển khai thường xuyên, thiết thực, sát với nhu cầu của người lao động. Tổ chức Đoàn - Hội phải đến gần hơn với công nhân trẻ, lắng nghe, nắm bắt nhu cầu và có mặt tại nơi thanh niên công nhân sinh sống, lao động và làm việc. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, công nhân trẻ không chỉ cần sức khỏe, tay nghề mà còn cần kiến thức, kỹ năng số, kỷ luật lao động, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Vì vậy, hoạt động đồng hành cần tập trung vào những nhu cầu thiết thực như việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần, cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, kiến thức pháp luật, kỹ năng số và các hoạt động giao lưu, kết nối.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức tặng 40 suất quà cho gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho con của thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc và Chương Dương trao 30 suất quà cho thiếu nhi là con thanh niên công nhân. Ban tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.200 thanh niên công nhân, người lao động và người thân. Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội cho biết, thanh niên công nhân đang trong độ tuổi lao động, có tinh thần làm việc và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, do đặc thù công việc và thời gian lao động, nhiều người còn hạn chế về điều kiện, thời gian tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thành đoàn Hà Nội và Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc bệnh lý, góp phần nâng cao ý thức, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thanh niên công nhân.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân, người lao động. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ngày hội có các gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu và chương trình ưu đãi dành cho người lao động; tư vấn, hỗ trợ mở thẻ ngân hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, chương trình giảm giá, trợ giá; cắt tóc miễn phí; tư vấn an toàn điện trong lao động, sản xuất và sinh hoạt; giới thiệu sản phẩm điện an toàn, xanh, tiết kiệm năng lượng. Ngày hội tạo không gian giao lưu, rèn luyện thể chất và kết nối đoàn viên, thanh niên thông qua Hội thao “Sức trẻ công nhân - Khát vọng cống hiến” với các nội dung kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức. Đoàn viên, thanh niên và người lao động còn được trải nghiệm môn thể thao bắn cung Barebow, tạo thêm sân chơi lành mạnh sau giờ làm việc.

Anh Nguyễn Hoàng Phóng, 22 tuổi, công nhân Công ty Autotech Việt Nam chia sẻ, các hoạt động tại Ngày hội mang đến trải nghiệm mới, giúp người lao động giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Anh mong muốn những hoạt động tương tự tiếp tục được tổ chức để công nhân trẻ có cơ hội giao lưu, thư giãn, giảm áp lực và nâng cao hiệu quả công việc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Minh Phúc, thời gian tới, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực thông qua cơ sở Đoàn, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất, địa bàn tập trung đông thanh niên công nhân. Các tổ chức Đoàn - Hội tại xã, phường tăng cường kết nối thanh niên công nhân với thanh niên ở khu dân cư, tạo môi trường để người trẻ giao lưu, trao đổi, chia sẻ; góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của thanh niên công nhân.

Đồng chí Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao các suất quà cho gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2026 là hoạt động cụ thể hóa vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong chăm lo, hỗ trợ và đồng hành với lực lượng công nhân trẻ; góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp và khu vực ngoài nhà nước. Thông qua đó, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục hướng hoạt động Đoàn - Hội về cơ sở, sát nhu cầu của thanh niên; tăng cường phối hợp với Công đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành để huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ người lao động trẻ. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Hội thành phố tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và chuyển đổi số trong kết nối, tập hợp, hỗ trợ thanh niên công nhân; triển khai các mô hình phù hợp nhu cầu của thanh niên tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, làng nghề.