Thiết thực chăm lo đời sống, tạo 'điểm tựa an cư' cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Đến dự Lễ khởi công, về phía lãnh đạo Bộ Công an có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ.

Về phía Bộ Xây dựng có đồng chí Chu Văn Hải, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Về phía TP Hà Nội và các sở, ngành có đồng chí Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Về phía Công an Thành phố Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo của Công an Thành phố về việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ và phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HDND, UBND phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hồ Tây làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group làm đơn vị phát triển. Công trình được triển khai dựa trên Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 07/07/2026 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Về quy mô, dự án được triển khai trên tổng diện tích đất gần 1ha, bao gồm hai tòa nhà cao 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 783 căn hộ. Công trình được đặt tại khu vực có khả năng kết nối trực tiếp với các trục giao thông quan trọng như Võ Chí Công, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Việc triển khai Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân là bước đi cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong công tác chăm lo đời sống vật chất, giải quyết nhu cầu nhà ở thiết yếu cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án cam kết tập trung vào chất lượng xây dựng, tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu với thông điệp "Vững nền an cư – Bền tâm phụng sự".

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ khởi công, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền địa phương đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên chia sẻ, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn đối mặt với nhiều hiểm nguy, rủi ro, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Tuy nhiên, đằng sau những nhiệm vụ gian khổ ấy, nhiều cán bộ, chiến sĩ tại Hà Nội vẫn đang gặp khó khăn lớn về chỗ ở, với hàng chục ngàn đồng chí hiện đang phải đi thuê nhà. Do đó, việc khởi công dự án hôm nay có ý nghĩa vô cùng thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, tạo điểm tựa an cư để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và cống hiến.

Để dự án được triển khai thực hiện hiệu quả, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh mục tiêu: "Chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất và thẩm mỹ đẹp nhất", đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ đề ra.

Ông Vương Văn Thường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn KITA Group, đại diện chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ông Vương Văn Thường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn KITA Group, đại diện chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, chính quyền Thành phố Hà Nội và địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình

Đại diện KITA Group cam kết sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực hết mình để triển khai dự án, đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ và đặc biệt là hiện thực hóa yêu cầu "3 nhất" theo chỉ đạo của Bộ Công an. Tập đoàn KITA Group cùng Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Hồ Tây xác định đây không chỉ là một dự án đơn thuần mà là một trách nhiệm chính trị, là niềm tự hào to lớn của gần 500 cán bộ, nhân viên. Đơn vị cam kết sẽ nỗ lực thi công để sớm đưa công trình vào nghiệm thu, bàn giao, qua đó tạo thêm nhiều tổ ấm khang trang, kiên cố cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.