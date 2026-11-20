Những ngày này, tại trụ sở xã Thanh Oai, các thôn, tổ dân phố và trên khắp các tuyến đường của xã, không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đang diễn ra sôi nổi với sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu và các hoạt động trang trí, chỉnh trang cảnh quan.

Xã Thanh Oai tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: PV

Diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ông Lưu Bá Khôi - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Oai cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, xã Thanh Oai tổ chức “Ngày hội không gian văn hóa - thể thao xã Thanh Oai năm 2026” với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Nổi bật là hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, trao tặng sách và trải nghiệm ứng dụng đọc sách trực tuyến tại Thư viện xã. Điểm nhấn của hoạt động là đại diện Viettel Thanh Oai đã giới thiệu, hướng dẫn trải nghiệm ứng dụng Viettel Tammi - nền tảng đọc sách trên thiết bị số.

Lãnh đạo xã Thanh Oai và học sinh trên địa bàn xã tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu sách. Ảnh: PV

Với khả năng tiếp cận sách điện tử mọi lúc, mọi nơi, ứng dụng mở ra thêm phương thức tiếp nhận tri thức hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kết nối văn hóa đọc truyền thống với xu hướng công nghệ số.

Ngoài ra, xã cũng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng và giải cầu lông, kéo co nhằm tạo điều kiện để các câu lạc bộ, các đội văn nghệ và hạt nhân phong trào văn hóa, thể thao trên địa bàn xã gặp gỡ, giao lưu và thể hiện tài năng. Từ đó, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân.

Thông qua “Ngày hội không gian văn hóa - thể thao xã Thanh Oai năm 2026” nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khuyến khích sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng; đồng thời tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các thôn, tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân.