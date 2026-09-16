Thiết lập tư duy quản trị mới khi hợp nhất quy hoạch vào xây dựng
Tại cuộc làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm diễn ra chiều 16/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc hợp nhất các lĩnh vực giao thông, xây dựng về một đầu mối nhằm tăng tính liên thông giữa công tác quy hoạch, chuẩn bị và triển khai dự án.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thiet-lap-tu-duy-quan-tri-moi-khi-hop-nhat-quy-hoach-vao-xay-dung-417993.htm