Thiết lập tư duy quản trị mới khi hợp nhất quy hoạch vào xây dựng

"Người dân Việt Nam biết đến nhiều sản phẩm mà Chile xuất khẩu nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần được giới thiệu rộng rãi hơn về văn học, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, giáo dục và cũng không thể không nói đến, lịch sử đương đại của Chile", bà Nasly Isabel Bernal Prado - Đại sứ Chile tại Việt Nam khẳng định.