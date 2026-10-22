Thiết lập 'lá chắn thép' an ninh sẵn sàng cho APEC 2027

Tỉnh thiết lập thế trận an ninh toàn diện, vững chắc từ sớm, từ xa được xem là “lá chắn thép” quan trọng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho APEC 2027, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ động từ sớm

Thi công công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Hội nghị cấp cao APEC 2027 là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng đến bạn bè quốc tế. Cao điểm của sự kiện diễn ra vào tháng 11/2027 tại đặc khu Phú Quốc, dự kiến quy tụ nguyên thủ của 21 nền kinh tế thành viên cùng khoảng 10.000 đại biểu, bao gồm đại biểu chính thức, phóng viên báo chí quốc tế, đại diện doanh nghiệp hàng đầu…

Để phục vụ hội nghị, An Giang đang triển khai 21 công trình, dự án trọng điểm, gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án hợp tác công - tư (PPP), với tổng vốn hơn 137.100 tỷ đồng. Quá trình thi công và gia tăng hoạt động lưu trú, du lịch, dịch chuyển lao động mang lại cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công trình, quản lý cư trú và trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh đã quán triệt các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, không để bị động, bất ngờ. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, cơ quan thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế cấp tỉnh, Công an tỉnh tham mưu kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, xây dựng các tiểu đề án phục vụ hội nghị. Đơn vị duy trì giao ban định kỳ, theo dõi sát tiến độ của các nhiệm vụ trọng tâm để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công 21 công trình hạ tầng phục vụ APEC, Công an tỉnh An Giang đã tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt 833 (Tổ 833), trực tiếp phối hợp với đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra, rà soát pháp lý chặt chẽ đối với các hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đúng quy định pháp luật. Tổ 833 đã thẩm định gần 400 hồ sơ, đồng thời phối hợp tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân; qua đó, 228 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đối với những trường hợp phải cưỡng chế, lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định. Những hoạt động này góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tiến độ triển khai các dự án.

Công an tỉnh cũng tổ chức làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu để hướng dẫn biện pháp bảo vệ công trình, phòng cháy, chữa cháy và phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại công trường.

Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ mất an ninh

Cùng với bảo đảm an ninh cho các công trình, Công an tỉnh An Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tại đặc khu Phú Quốc. Lực lượng chức năng tổ chức nhiều cuộc tuần tra hình sự, gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng; điều tra, khám phá các vụ án liên quan đến ma túy, kinh tế, môi trường.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền hàng trăm tỷ đồng; bước đầu bắt giữ, xử lý 29 đối tượng; từ đó, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… tạo môi trường lành mạnh, an toàn để triển khai xây dựng các công trình, dự án APEC 2027.

Việc quản lý công nhân, kỹ sư và chuyên gia nước ngoài làm việc tại các công trình cũng được chú trọng. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, tạm trú và phương tiện ra vào công trường, chủ động phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa nhấn mạnh, việc đăng cai Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 là cơ hội để Phú Quốc khẳng định mạnh mẽ hơn vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu và khu vực. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị và người dân xây dựng môi trường an toàn, văn minh trước thềm APEC 2027. Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an tạo ra thế trận an ninh toàn diện, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thông qua các mô hình tự quản cộng đồng tiêu biểu như: Đội tàu an ninh An Thới, camera thông minh, khu nhà trọ không có tội phạm và ma túy, an toàn giao thông, không gian mạng sạch… Địa phương đẩy mạnh đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm.

Một nhiệm vụ khác được An Giang chú trọng là bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Tỉnh phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các lực lượng chức năng triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực cảng hàng không theo hướng an ninh, thông minh, thân thiện; tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác.

Các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, xác định vị trí cắm biển báo, biển chỉ dẫn tại khu vực cấm bay, hạn chế bay thuộc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá. Tỉnh cũng rà soát, lập danh sách, quản lý các tổ chức kinh doanh, sửa chữa UAV và các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị này trong nông nghiệp, khảo sát địa hình, quay phim, ghi hình sự kiện. Công tác tuyên truyền, kiểm tra và giám sát được tăng cường nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Hoàn thiện phương án, sẵn sàng cho APEC 2027

Đại tá Nguyễn Nhật Trường Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, việc xây dựng “lá chắn thép” an ninh vững chắc tại Phú Quốc là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện các đề án, phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ APEC 2027; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương, duy trì hoạt động của Tổ 833 và triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban An ninh và Y tế.

Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài. Lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, siết chặt quản lý cư trú, xuất nhập cảnh và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng phó với các tình huống phát sinh.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng gắn với việc phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và người dân. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội phục vụ hội nghị.

Sự chuẩn bị chủ động, bài bản cùng quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh An Giang và chính quyền địa phương đang tạo nên “lá chắn thép” an ninh vững chắc. Với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về an ninh, an toàn, việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương, các ngành chức năng và người dân có ý nghĩa quan trọng. Đây là yếu tố quyết định bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Việt Nam, trong đó có An Giang, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.