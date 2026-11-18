Theo đó, ngày 18/11/2026, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp và làm việc với ông Metin Yener, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA) cùng Đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp và làm việc, về phía KTNN Việt Nam có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng; Chánh Văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm; Phó Chánh Văn phòng KTNN Trương Hoài Nam. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ có Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik và Bí thư thứ ba Hasan Basri Barit.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp và làm việc với ông Metin Yener, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA).

Tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố nền tảng, mở rộng triển vọng hợp tác giữa hai cơ quan, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin về quá trình phát triển của KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, sau 32 năm thành lập và phát triển, KTNN không ngừng đổi mới, từng bước tiếp cận thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Hoạt động kiểm toán ngày càng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; tăng cường tính liêm chính, công khai, minh bạch trong quản trị quốc gia.

Hằng năm, KTNN thực hiện khoảng 200 cuộc kiểm toán. Trong giai đoạn 2021-2026, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 15 tỷ USD, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đạt khoảng 92%.

Trong bối cảnh mới, KTNN Việt Nam đang tập trung triển khai hai nhiệm vụ chiến lược: nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật KTNN nhằm củng cố tính độc lập, khách quan, hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn và tạo hành lang pháp lý cho các phương thức kiểm toán hiện đại; đồng thời xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng đổi mới toàn diện và phát triển Ngành trong dài hạn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và ông Metin Yener, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA).

Trên cơ sở thế mạnh của TCA, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán mua sắm công; đẩy mạnh trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên và nghiên cứu các lĩnh vực kiểm toán mới.

Chủ tịch TCA Metin Yener đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam, cũng như vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của KTNN Việt Nam trong cộng đồng các cơ quan Kiểm toán tối cao. Ông khẳng định TCA coi trọng quan hệ hợp tác với KTNN Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động, phương pháp kiểm toán, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển năng lực kiểm toán viên; đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên gia, tổ chức đào tạo và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Ký Bản ghi nhớ hợp tác, thiết lập khuôn khổ phối hợp lâu dài

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa KTNN nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thẩm kế nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa KTNN nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thẩm kế nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bản ghi nhớ, hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các chuyến nghiên cứu, khảo sát; chia sẻ thông tin, tài liệu và dữ liệu chuyên môn liên quan đến phương pháp, kỹ thuật kiểm toán và kết quả kiểm toán đã được công bố.

Hai bên cũng sẽ tạo điều kiện để đại diện tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình thực tập chuyên môn; tổ chức nghiên cứu, đào tạo, hội nghị, hội thảo và cử, tiếp nhận chuyên gia, kiểm toán viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát triển năng lực chuyên môn.

Bản ghi nhớ quy định các nguyên tắc bảo mật thông tin, tài liệu được trao đổi; trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động hợp tác và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc ký Bản ghi nhớ tạo khuôn khổ hợp tác chính thức giữa KTNN Việt Nam và TCA, góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực kiểm toán viên, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng phối hợp tại các diễn đàn kiểm toán khu vực, quốc tế. Đây cũng là cơ sở để hai cơ quan cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều 18/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA) Metin Yener và Đoàn công tác. Cuộc tiếp thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Quốc hội đối với việc tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam và TCA.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan thông qua hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Việc hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác trong chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để mở rộng quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, sau chuyến thăm và làm việc của Đoàn TCA, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển gắn bó, chặt chẽ và thiết thực hơn, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn, qua đó đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.