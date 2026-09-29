Thiết lập đường dây ma túy xuyên biên giới, Cường 'liều' cùng trợ thủ đắc lực nhận án tử hình

Đường dây ma tuý xuyên quốc gia với số lượng ma tuý cực lớn

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên toà xét xử vụ án ma tuý lớn đối với các bị cáo Nguyễn Văn Cường (Cường "liều") SN 1981; Trịnh Quốc Đạt, SN 1986; Nguyễn Đình Trọng, SN 1995; Sầm Đức Tài, SN 2002, cùng trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Cường (Cường "tếu"), SN 1996, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hùng, SN 1964, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Tuấn Anh, SN 1977, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Văn Trung, SN 1969, trú tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh và Cao Thị Minh, SN 1975, trú tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Cường "liều" bị truy tố về 2 tội danh Mua bán trái phép chất ma tuý và Vận chuyển trái phép chất ma tuý; Đạt, Trọng, Cường "tếu" và Hùng phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Tài, Minh, Tuấn Anh và Trung phạm vào tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường (Cường "liều") được xác định là kẻ cầm đầu đường dây.

Từ giữa năm 2023, Cường "liều" chủ động thiết lập mối quan hệ với 2 đối tượng tên Khăm và Tâm ở bên kia biên giới (Lào). Để đưa được số lượng ma túy lớn về Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển vào sâu trong nội địa. Cường "liều" không trực tiếp lộ diện mà xây dựng một hệ thống chân rết tinh vi. Gã phân công nhiệm vụ chặt chẽ cho từng người từ khâu giao dịch, thanh toán tiền cho đến vận chuyển đường dài.

Cường đã lôi kéo nhiều đồng phạm (Đạt, Trọng, Tài, Cường "tếu", Minh, Tuấn Anh, Trung và Hùng) cùng thực hiện các hành vi mua bán, vận chuyển ma túy quy mô cực lớn. Đạt được xem là cánh tay phải đắc lực giúp Cường "liều" điều hành.

Theo cáo trạng, từ 28/6/2023 đến 26/12/2024, Cường "liều" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, thực hiện 6 vụ mua bán trái phép hơn 36kg ma túy cùng Đạt, Cường "tếu", Trọng và Hùng. Nhóm này thuê Tài và Minh vận chuyển ma tuý từ 2 người Lào, đưa vào sâu trong nội địa để bán.

Đặc biệt, phi vụ thứ 7 Cường "liều" còn nhận một "hợp đồng" vận chuyển thuê 52 kg ma túy từ Viêng Chăn (Lào) vào Tp.HCM với tiền công lên tới 1,4 tỷ đồng, rồi khoán lại cho đàn em với giá 500 triệu đồng.

Đường dây này lần lượt bị triệt xóa khi các chân rết Minh và Trung bị lực lượng công an mật phục, bắt quả tang cùng tang vật trên đường vận chuyển.

Với vai trò chủ mưu, Cường "liều" chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 30 kg và vận chuyển gần 49 kg ma túy. Đạt phải chịu tránh nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 31kg ma túy. Cường "tếu" chịu trách nhiệm hình sự mua bán hơn 2,7 kg ma túy, Hùng chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 675 gam ma túy, Nguyễn Đình Trọng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi giúp sức cho Cường "iều", Đạt mua bán hơn 15 kg ma túy.

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển hơn gần 49 kg ma túy; Sầm Đức Tài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 2 lần vận chuyển trái phép chất ma tuý với khối lượng hơn 15 kg; Cao Thị Minh phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần vận chuyển trái phép chất ma tuý với tổng khối lượng ma tuý gần 13kg ma tuý.

Hối hận muộn màng

Phía dưới phòng xét xử, sự hiện diện của người thân cùng những giọt nước mắt lăn dài của cha mẹ, vợ con các bị cáo càng làm không khí phiên tòa thêm nặng nề. Các bị cáo cũng không kìm được cảm xúc khi nhìn về phía gia đình mình.

Đứng trước bục khai báo tại phiên tòa, các bị cáo đều tỏ rõ sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng đã truy tố.

Cường "liều" khai nhận đã tận dụng các mối quan hệ với giới buôn ma túy có được trong thời gian buôn gỗ tại Lào để thiết lập một đường dây ma túy xuyên quốc gia sau khi trở về Việt Nam.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng và hậu quả từ những sai lầm đã gây ra, các bị cáo đã bày tỏ nguyện vọng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để trở về đoàn tụ cùng gia đình và làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội.

Các bị cáo nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (Cường "liều") tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý (tổng hợp hình phạt án tử hình); Trịnh Quốc Đạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài, Cao Thị Minh cùng lĩnh án chung thân; Nguyễn Văn Cường (Cường "tếu") 20 năm tù; Nguyễn Hữu Hùng 20 năm tù; Nguyễn Đình Trọng 16 năm tù. Đây là cái giá quá đắt và là sự trừng phạt nghiêm khắc, thích đáng mà các bị cáo phải trả cho hành vi phạm tội của mình.

Hà Hằng - Nhật Giang