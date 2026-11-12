Thiết kế và điều hành tour đóng vai trò 'sống còn' trong việc cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành

Ngày 11/11 tại Hội trường G, Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM, Khoa Du lịch tổ chức chương trình Toạ đàm “Nâng cao kỹ năng thiết kế và điều hành tour cho sinh viên Khoa Du lịch lần thứ 5 năm 2026” nằm trong nội dung học phần Thiết kế và điều hành tour do Thạc sĩ Dương Văn Chăm phụ trách học phần, chủ trì đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Kỹ năng thiết kế và điều hành tour đóng vai trò “sống còn” thế nào trong việc định hình năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành?.

Sự kiện thu hút hơn 200 sinh viên khoá 2024-2028 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Toạ đàm là buổi sinh hoạt khoa học chuyên sâu trong chương trình đào tạo ngành Du lịch, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tiễn từ doanh nghiệp lữ hành về việc thiết kế chương trình du lịch và điều hành tour.

Toàn cảnh Toạ đàm “Nâng cao kỹ năng thiết kế và điều hành tour cho sinh viên Khoa Du lịch lần thứ 5, năm 2026”.

Thông qua buổi Toạ đàm, giúp sinh viên vận dụng lý thuyết học phần, quá trình thực hành thiết kế và điều hành tour vào thực tiễn ngành học vào công tác thiết kế và điều hành tour tại doanh nghiệp lữ hành.

Ban tổ chức Toạ đàm nhận được hơn 70 câu hỏi của sinh viên đến từ 5 lớp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khoá 2024-2028 của Khoa Du lịch. Những câu hỏi xoay quanh với chủ đề tiêu biểu như: Kỹ năng thiết kế và điều hành tour đóng vai trò “sống còn” thế nào trong việc định hình năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành. Việc nắm vững tư duy này từ ghế nhà trường sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội ra sao cho các bạn sinh viên khi bước vào thị trường lao động?

Những câu hỏi xoay quanh với chủ đề tiêu biểu như: Kỹ năng thiết kế và điều hành tour đóng vai trò “sống còn” thế nào trong việc định hình năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lữ hành.

Ví như, Vietravel là thương hiệu hàng đầu về du lịch MICE, khi thiết kế một hành trình tour MICE cho các tập đoàn lớn, đâu là nguyên tắc cốt lõi để người làm sản phẩm cân bằng giữa tính nghiêm túc của lịch trình hội nghị và tính thăng hoa của các hoạt động trải nghiệm văn hóa – giải trí? Trước sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty du lịch, lữ hành trên thị trường, các doanh nghiệp linh hoạt như Ngôi Sao Việt luôn có những thế mạnh ngách rất riêng. Làm thế nào để một công ty du lịch thiết kế nên những sản phẩm tour mang bản sắc độc đáo, 'may đo' đúng theo nhu cầu khách hàng để giữ chân thị trường mà không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh giảm giá khốc liệt?

Điều phối một đoàn MICE hàng trăm, thậm chí hàng ngàn khách di chuyển cùng lúc luôn là bài toán khó đối với phòng Điều hành. Trong quản trị điều hành các đoàn siêu lớn tại Vietravel, cô thiết lập quy trình kiểm soát rủi ro và điều hành như thế nào để đảm bảo hàng chục nhà xe, khách sạn, nhà hàng luôn vận hành tốt nhất? Bằng kinh nghiệm nhiều năm điều hành doanh nghiệp, cô có nghệ thuật đàm phán như thế nào để xây dựng được mạng lưới đối tác nhà xe, khách sạn, nhà hàng luôn giữ chữ tín, sẵn sàng ưu tiên hỗ trợ dịch vụ chất lượng cho công ty mình ngay cả trong những thời điểm “cháy dịch vụ”?....

Tham dự Toạ đàm để chia sẻ kiến thức thực tế về công tác thiết kế và điều hành tour tại doanh nghiệp lữ hành lần thứ 5 năm 2026 này có sự hiện diện của Bà Trần Thị Kim Cúc – Giám đốc Trung tâm du lịch MICE Việt Nam, Vietravel và Bà Lý Ngọc Đông – Giám đốc Công ty du lịch Ngôi Sao Việt tham dự và chia sẻ kiến thức thực tiễn, đồng thời giải đáp các câu hỏi mang tính thực tế cho sinh viên.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn khách mời.

Toạ đàm là cơ hội cho sinh viên Khoa Du lịch tiếp xúc với doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố, tạo cơ hội cho sinh viên lắng nghe những chia sẻ về cách thức thiết kế, điều hành tour của doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời sinh viên có cơ hội vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nắm rõ quy trình nghiệp vụ.

Bà Trần Thị Kim Cúc – Giám đốc Trung tâm du lịch MICE Việt Nam, Vietravel (giữa).

Bà Lý Ngọc Đông – Giám đốc Công ty du lịch Ngôi Sao Việt trực tiếp trao đổi với sinh viên.