Thiết kế thành công UAV vận tải hạng nặng 230kg, chở được 100kg

UAV CT Pegas 230 có khối lượng cất cánh tối đa 230 kg, tải trọng tới 100 kg của CT UAV. Ảnh: Tân Phương

CT Group chiều 17-9 cho biết, phương tiện bay không người lái (UAV) hạng nặng CT Pegas 230 có yêu cầu kỹ thuật rất cao, từ kết cấu khung thân, hệ thống động lực, điều khiển bay, kháng gió, khả năng ổn định khi mang tải lớn đến các giải pháp an toàn trong quá trình vận hành.

CT Pegas 230 trực tiếp tham gia hoạt động vận tải trong nhiều lĩnh vực, vùng khó khăn. Trong xây dựng, khai khoáng, CT Pegas 230 hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị đến các công trình khó tiếp cận, các mỏ tại khu vực đồi núi, vùng sâu hoặc địa hình hiểm trở.

Với khả năng mang tải lên tới 100kg, CT Pegas 230 còn có thể được sử dụng lắp đặt hệ truyền tải điện, điện gió, điện mặt trời. Đối với môi trường biển và hải đảo, CT Pegas 230 vận chuyển hàng hóa nhanh giữa đất liền, đảo, tàu và các công trình ngoài khơi.

CT UAV là đơn vị nghiên cứu và sở hữu công nghệ UAV kháng gió cực đoan, giúp phương tiện này hoạt động trong điều kiện thời tiết khác nhau. Ảnh: Tường Vi

Đặc biệt vào mùa mưa bão, CT Pegas 230 hỗ trợ cứu hộ, giúp vận chuyển nhanh chóng, kịp thời lương thực, nước uống, thuốc men, vật tư thiết yếu đến những khu vực khó tiếp cận.

Hiện CT UAV đã nhận được 135 đơn hàng đặt mua CT Pegas 230 trong nước, đồng thời CT UAV tiếp tục làm việc với các đối tác tại một số quốc gia khác.

CT UAV đang vận hành nhà máy sản xuất gần như toàn bộ cấu kiện từ khung thân vỏ, bo mạch, cánh quạt, động cơ, pin…; đồng thời vận hành Khu công nghệ số tập trung CT Group Hi-Tech (tại phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều phòng lab. Dự kiến, công ty sẽ khánh thành nhà máy UAV tại Hoa Kỳ vào ngày 21-9 tới.

Theo ông Trần Quang Khôi, Phó tổng giám đốc CT UAV, sau giai đoạn phấn đấu làm chủ công nghệ trong nhiều năm qua, đến nay, CT UAV đã chuyển sang giai đoạn tự thiết kế sản phẩm, sáng chế cho riêng mình. Hiện CT UAV hiện đang nghiên cứu phát triển UAV siêu nặng với khả năng mang tải lên đến 500 kg và sẽ được ra mắt trong thời gian tới.