Yasen-M là kết quả của quá trình phát triển thiết kế tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm của Nga. So với chiếc Severodvinsk thuộc Đề án 885 nguyên bản, phiên bản 885M có nhiều thay đổi về cấu trúc, thiết bị điện tử và hệ thống động lực.

Tàu có chiều dài khoảng 130 m, đường kính thân khoảng 13 m và lượng giãn nước khi lặn khoảng 13.800 tấn.

Thủy thủ đoàn được công bố ở mức khoảng 64 người, thấp hơn đáng kể so với nhiều tàu ngầm thế hệ cũ của Nga.

Một trong những mục tiêu quan trọng khi thiết kế Yasen-M là giảm tiếng ồn phát ra trong quá trình hoạt động.

Trong tác chiến tàu ngầm, tiếng ồn từ hệ thống động lực, chân vịt và các thiết bị cơ khí có thể khiến đối phương phát hiện vị trí. Vì vậy, giảm độ ồn là yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Thiết kế thân tàu, hệ thống cách ly rung động và những cải tiến trong hệ thống động lực được cho là góp phần nâng cao khả năng hoạt động bí mật của Yasen-M.

Tuy nhiên, các thông số âm học thực tế vẫn được Nga giữ bí mật.

Tàu có khả năng hoạt động ở độ sâu lớn, với tốc độ dưới nước được các nguồn công khai ước tính có thể đạt khoảng 30-35 hải lý/giờ.

Đây là những thông số giúp Yasen-M có thể cơ động trên những vùng biển rộng và nhanh chóng thay đổi vị trí tác chiến.

Theo RUSI, Yasen-M có mức độ yên lặng được đánh giá là tiệm cận những tàu ngầm tấn công hàng đầu phương Tây.

Tuy nhiên, việc so sánh chính xác vẫn khó thực hiện do thiếu dữ liệu thử nghiệm độc lập.