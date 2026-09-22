Thiết kế nhiều không gian hoa cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Cụ thể, phường Xuân Hương – Đà Lạt huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trồng hoa, cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp. Kế hoạch đặt mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp xây dựng hoặc cải tạo ít nhất 1 công trình hoa hoặc không gian xanh; 100% tổ dân phố xây dựng ít nhất 1 tuyến đường hoa và 1 điểm hoa cộng đồng.

Người dân tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trồng hoa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026

Ngoài ra, phường Xuân Hương – Đà Lạt phấn đấu trên 90% hộ gia đình trồng hoa hoặc cây xanh trước nhà, 100% cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ thực hiện chỉnh trang cảnh quan và trồng hoa tại khuôn viên, mặt tiền. Hiện đã có 52 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố và hộ gia đình đăng ký hưởng ứng với 61 công trình.

Phối cảnh không gian hoa bên đường Trần Quốc Toản (cạnh hồ Xuân Hương), phường Xuân Hương - Đà Lạt phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026

Không gian hoa tại nơi công cộng có thể kể đến như: Tiểu công viên “Hoa và Bích họa” tại mũi tàu đường Trương Công Định - Đà Lạt; tiểu cảnh hoa kết hợp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại khu vực giáp ranh dốc Sương Nguyệt Ánh - đường Trần Quốc Toản;

Chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường trồng hoa, cây xanh theo chủ đề tại 10 tuyến đường hoa với 17 cụm tiểu cảnh (tại đường Yersin, Hùng Vương, Ba Tháng Tư, Đinh Tiên Hoàng…) cũng là những điểm nhấn chính trong không gian hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.