Dưới đây là 5 điều đáng cân nhắc khi thiết kế nhà để không phải tiếc nuối sau khi dọn vào ở.

Sơn tường màu trắng

Nhiều người e ngại sơn toàn bộ nhà màu trắng sẽ khiến không gian trở nên đơn điệu, thiếu điểm nhấn. Tuy nhiên, nếu biết cách kết hợp ánh sáng và nội thất, gam màu này có thể mang đến vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch và không kém phần sang trọng.

Ưu điểm của tường trắng là dễ kết hợp với nhiều phong cách thiết kế và màu sắc nội thất khác nhau. Thay vì phải đau đầu lựa chọn đồ đạc sao cho hài hòa với nhiều màu sơn, gia chủ có thể linh hoạt thay đổi bàn ghế, rèm cửa, thảm trải sàn hay vật dụng trang trí mà không lo tổng thể bị rối mắt.

Đặc biệt, màu trắng giúp không gian có cảm giác sáng và thoáng hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích phong cách tối giản, muốn tạo nền trung tính để làm nổi bật đường nét và chất liệu của đồ nội thất.

Sơn tường màu trắng giúp không gian luôn sáng và dễ phối nội thất

Làm cửa kính ở ban công

Ban công là khu vực có thể mang đến nguồn sáng tự nhiên và tầm nhìn thoáng đãng cho ngôi nhà. Tuy nhiên, nếu để không gian này hoàn toàn mở, gia chủ có thể gặp bất tiện vì mưa nắng, bụi bẩn và tiếng ồn từ bên ngoài.

Lắp cửa kính ở ban công là giải pháp đáng cân nhắc. Những ô cửa kính giúp hạn chế bụi, tiếng ồn và tác động trực tiếp của thời tiết, đồng thời vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên đi vào bên trong. Nhờ đó, khu vực phòng khách liền kề cũng có cảm giác sáng sủa, rộng rãi hơn.

Phần ban công sau khi được che chắn có thể tận dụng làm góc thư giãn, đọc sách hoặc ngắm cảnh. Gia chủ vẫn có thể tận hưởng tầm nhìn bên ngoài mà không phải quá lo lắng về mưa, nắng hay bụi bặm.

Bổ sung hệ tủ lưu trữ

Một căn nhà đẹp không chỉ cần có nội thất bắt mắt mà còn phải đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt. Trong quá trình sử dụng, đồ đạc của mỗi gia đình thường tăng lên theo thời gian, từ quần áo, túi xách đến phụ kiện và các vật dụng cá nhân.

Nếu không có đủ không gian lưu trữ, những món đồ này dễ xuất hiện trên bàn, ghế hoặc treo khắp các bức tường, khiến căn nhà nhanh chóng trở nên lộn xộn.

Vì vậy, làm thêm tủ ngay từ khâu thiết kế là lựa chọn đáng đầu tư. Hệ tủ có nhiều ngăn, được bố trí phù hợp với từng khu vực sẽ giúp phân loại và cất giữ đồ đạc thuận tiện hơn. Gia chủ có thể thiết kế tủ quần áo, tủ giày, tủ âm tường hoặc hệ tủ đa năng tùy diện tích và nhu cầu sử dụng.

Một hệ tủ được tính toán hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn giữ cho không gian sinh hoạt luôn ngăn nắp trong thời gian dài.

Bổ sung hệ tủ lưu trữ để nhà luôn gọn gàng

Ưu tiên gạch men sáng màu, đồng nhất

Khi thiết kế nhà, vật liệu lát sàn cũng ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác về diện tích và tính thẩm mỹ của không gian. Những mẫu gạch men có tông màu sáng, được sử dụng đồng nhất giữa các phòng, giúp tạo sự liền mạch và khiến không gian trông rộng rãi hơn.

Gia chủ có thể tham khảo các mẫu gạch kích thước lớn như 120 x 60 cm, hạn chế những đường chia nhỏ trên mặt sàn. Gạch tráng men bóng cũng là lựa chọn giúp phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác căn nhà sáng và thoáng hơn.

Một chi tiết khác cần chú ý là độ cao giữa các khu vực sàn. Việc hạn chế những gờ gạch nhô cao tại cửa ra vào các phòng giúp bề mặt sàn có sự kết nối liền mạch, đồng thời tạo cảm giác không gian thống nhất hơn.

Lắp máy rửa bát

Máy rửa bát từng được xem là thiết bị không quá cần thiết, nhất là với những gia đình có ít thành viên hoặc không sử dụng nhiều bát đĩa. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng thường xuyên, thiết bị này có thể giúp việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể.

Thay vì phải dành thời gian rửa từng chiếc bát, đĩa sau mỗi bữa ăn, gia chủ chỉ cần sắp xếp dụng cụ vào máy và lựa chọn chương trình phù hợp. Nhiều dòng máy còn tích hợp chức năng sấy khô, giúp bát đĩa sạch sẽ, khô ráo và hạn chế tình trạng ẩm ướt sau khi rửa.

Dù chi phí đầu tư ban đầu tương đối cao, máy rửa bát có thể sử dụng trong nhiều năm, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các thành viên trong gia đình. Đây là thiết bị đáng cân nhắc với những người bận rộn hoặc muốn giảm bớt công việc nhà.