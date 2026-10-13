Thiết kế MPOINT 2026 kết nối sáng tạo với thực tiễn

Sinh viên tìm hiểu quy trình chuyển hóa vật liệu thành sản phẩm thiết kế có tính ứng dụng.

Với chủ đề “Human Touch-Legacy of Tomorrow” (Điểm chạm con người-Di sản của ngày mai), chương trình gồm nhiều hoạt động như triển lãm, trình diễn nghệ thuật, tọa đàm chuyên môn, thực hành thiết kế và kết nối nghề nghiệp. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận những xu hướng mới, phát triển tư duy sáng tạo và nâng cao khả năng ứng dụng ý tưởng vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ triển lãm, ngày 13/10 diễn ra tọa đàm “NOLAN - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế”, tập trung trao đổi về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với quy trình sáng tạo và phát triển sản phẩm. Công nghệ mở ra nhiều phương thức thử nghiệm ý tưởng, tạo hình và tối ưu hóa quy trình thiết kế. Tuy nhiên, kiến thức nền tảng, tư duy độc lập và khả năng đánh giá của người thiết kế vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hoạt động thực hành giúp sinh viên kết nối kiến thức chuyên môn với yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, hoạt động thực hành “Vật liệu-Công nghệ-Trải nghiệm thiết kế” với sự tham gia của nhóm chuyên gia Biti’s giúp sinh viên tìm hiểu quá trình chuyển hóa vật liệu và công nghệ thành sản phẩm. Thông qua việc tiếp cận chất liệu, kỹ thuật xử lý và khả năng ứng dụng, người học có điều kiện đánh giá thiết kế từ hình thức, công năng đến tính khả thi và trải nghiệm người dùng.

Phần trình diễn các thiết kế thời trang của sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp.

Thông qua các hoạt động đa dạng, MPOINT 2026 góp phần tăng cường kết nối giữa đào tạo và thực tiễn, khuyến khích sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, từng bước hình thành những sản phẩm thiết kế có giá trị ứng dụng.